Jadwal Laga Pembuka Musim Serie A Pekan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

: Serie A akan memulai musim baru. Akhir pekan ini, seluruh tim di kasta teratas sepak bola Italia akan memulai kampanye mereka.AC Milan sebagai juara bertahan akan membuka kampanye musim 2022--2023 dengan menghadapi Udinese. Kemudian, Inter Milan sebagai runner up akan menghadapi Lecce setelahnya.Lalu Fiorentina akan menghadapi tim promosi Cremonese. Sedangkan Lazio akan menjamu Bologna di Olimpico.Sementara itu, AS Roma bakal melawat ke markas Salernitana. Kmeemudian Napoli akan bertamu ke markas Hellas Verona.Kemudian laga Juventus versus Sassuolo akan menjadi penutup pekan pembuka kampanye Serie A musim 2022--2023.Jadwal lengkap Serie A pekan ini:Sabtu, 13 Agustus23.30 WIB AC Milan vs Udinese23.30 WIB Sampdoria vs AtalantaMinggu, 14 Agustus01.45 WIB Lecce vs Inter Milan01.45 WIB Monza vs Torio23.30 WIB Fiorentina vs Cremonese23.30 WIB Lazio vs BolognaSenin, 15 Agustus01.45 WIB Salernitana vs AS Roma01.45 WIB Spezia vs Empoli23.30 WIB Hellas Verona vs NapoliSelasa, 16 Agustus01.45 WIB Juventus vs Sassuolo