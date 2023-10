Derbi Turin Meriahkan Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini

Advertisement

Persaingan duo Milan dalam perburuan trofi scudetto akan kembali berlanjut, begitu juga dengan persaingan Juventus dan Torino dalam laga bertajuk Derbi Turin. Inilah jadwal pertandingan Liga Italia Serie A 2023/2024 giornata ke-8.Inter Milan dan AC Milan masih bersaing ketat dalam perburuan scudetto hingga memasuki pekan ke-8. Kedua tim sama-sama mengoleksi 18 poin dengan Inter berada di atas Milan dengan keunggulan selisih gol.Pada giornata ke-8 akhir pekan ini, Inter akan melakoni laga kandang melawan Bologna. Tampil di hadapan publik Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez dan rekan tentu ingin melanjutkan tren positif usai meraih kemenangan besar 4-0 di kandang Salernitana dan menang tipis 1-0 atas Benfica di Liga Champions.Namun, Nerazzurri tak boleh meremehkan Bologna karena tim yang dilatih eks penggawa Inter Thiago Motta ini tengah dalam grafik bagus. Sejak kalah 0-2 dari Milan di laga pembuka, Bologna belum terkalahkan dalam enam pertandingan. Teranyar, I Rossoblu menang besar 3-0 atas Empoli.Beberapa jam setelah duel Inter vs Bologna, sang rival AC Milan akan melakoni laga tandang ke markas Genoa, Minggu (8/10) pukul 01.45 dini hari WIB. Duel ini akan jadi momen reuni bagi Junior Messias yang musim lalu berkostum Milan dan Alberto Gilardino yang jadi pelatih Genoa.Bicara rekor pertemuan, Milan bisa jumawa lantaran mereka selalu sukses menaklukkan Genoa dalam empat pertemuan terakhir, termasuk menang besar 3-0 di Luigi Ferraris pada musim 2021/2022.Sementara itu, laga big match atau grande partita Liga Italia akhir pekan ini akan tersaji di Allianz Stadium. Saat itu, terdapat tuan rumah Juventus yang menjamu Torino dalam laga bertajuk Derbi Turin.Selayaknya bentrok tim sekota, pertandingan tersebut diyakini berlangsung menarik. Apalagi, kedua tim sama-sama tengah membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih angka penuh di pekan sebelumnya.Juventus hanya bermain imbang melawan tuan rumah Atalanta dan butuh kemenangan di laga nanti agar terus ada dalam persaingan menuju scudetto. Bianconeri saat ini menghuni peringkat empat dengan koleksi 14 poin, terpaut empat angka dari duo Milan di puncak klasemen.Sementara itu, Torino butuh kemenangan demi memutus catatan buruk gagal menang di tiga laga terakhir. Torino saat ini menghuni papan tengah klasemen, posisi 10 dengan koleksi 9 poin.Selain Derbi Turin, beberapa pertandingan menarik lain juga akan tersaji pada pekan ke-8 Liga Italia Serie A akhir pekan ini, termasuk Lazio vs Atalanta dan juara bertahan Napoli kontra Fiorentina. Berikut jadwal lengkap pekan kedelapan Serie A Italia 2023/2024:23.30 WIB: Empoli vs Udinese01.45 WIB: Lecce vs Sassuolo20.00 WIB: Inter Milan vs Bologna23.00 WIB: Juventus vs Torino01.45 WIB: Genoa vs AC Milan17.30 WIB: Monza vs Salernitana20.00 WIB: Frosinone vs Hellas Verona20.00 WIB: Lazio vs Atalanta23.00 WIB: Cagliari vs AS Roma01.45 WIB: Napoli vs Fiorentina