Hasil Pertandingan Liga Italia Pekan ke-10: Napoli Belum Terbendung, Milan Masuk 3 Besar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Hasil Pertandingan Liga Italia Serie A Pekan ke-10:

(ASM)

: Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia Serie A pekan ke-10, akhir pekan kemarin, akan dibahas pada artikel ini. Dua pertandingan yang menjadi headline antara lain; kesuksesan Napoli mempertahankan posisi puncak dan keberhasilan AC Milan merangsek ke posisi tiga besar.Hingga pekan ke-10 Liga Italia Serie A, Napoli masih mampu menunjukkan keperkasaannya. Terbaru, meski harus bersusah payah pasukan Luciano Spalletti berhasil menaklukkan tamunya Bologna dengan skor tipis 3-2. Ini menjadi kemenangan keenam secara beruntun yang diraih Napoli di Serie A, atau yang ke-10 di semua ajang.Berkat tambahan tiga angka, Napoli masih nyaman menduduki puncak klasemen sementara Serie A dengan raihan 23 poin, hasil dari 8 kemenangan dan dua imbang. I Partenopei unggul dua angka dari Atalanta yang juga sukses meraih kemenangan tipis 2-1 atas Sassuolo. Sejauh ini, hanya Napoli dan Atalanta yang belum terkalahkan di Serie A.Di tempat lain, juara bertahan AC Milan mulai memberikan tekanan kepada Napoli dan Atalanta. Setelah dua pekan berada di luar empat besar, Rossoneri akhirnya sukses masuk ke posisi tiga besar setelah bekerja keras di markas Hellas Verona untuk meraih kemenangan 2-1. Milan mengoleksi 20 poin, hasil dari 7 kemenangan, 2 imbang dan 1 kalah.AS Roma meramaikan persaingan setelah menang tipis 1-0 atas tuan rumah Sampdoria. Gol tunggal dari Lorenzo Pellegrini (penalti) membawa Roma menempati posisi empat besar dengan koleksi 22 poin atau hanya terpaut empat angka dari Napoli.Juventus yang pekan lalu harus menyerah dari AC Milan, langsung bangkit dengan menaklukkan rival sekotanya, Torino. Sayangnya, kemenangan 1-0 atas Torino belum mampu mendongkrak posisi Juve yang saat ini masih tercecer di peringkat delapan.Dengan koleksi 16 poin, Juventus masih terpaut dua poin dari Inter Milan yang menempati posisi tujuh. Inter sendiri sukses meraih kemenangan 2-0 atas tamunya Salernitana di pekan ke-10 ini.Selanjutnya, pada pekan ke-11 Liga Italia Serie A akhir pekan nanti, Inter Milan akan melakoni laga sulit ke markas Fiorentina (23/10). Sementara itu, Napoli juga harus berjuang ekstra keras untuk mempertahankan takhtanya lantaran mereka akan bertandang ke Stadion Olimpico, kandang AS Roma (24/10).Secara umum, pekan ke-11 Serie A akhir pekan nanti berpotensi besar menyajikan perubahan yang cukup signifikan di papan klasemen, terutama di posisi empat besar. Selain duel Roma vs Napoli, tim peringkat dua Atalanta juga akan melakoni laga yang tidak mudah saat menjamu Lazio (23/10). Adapun, AC Milan berpotensi menempel perolehan poin Napoli apabila sukses menaklukkan tim promosi, Monza di San Siro (22/10).Empoli vs Monza: 1 – 0Torino vs Juventus: 0 – 1Atalanta vs Sassuolo: 2 – 1Inter Milan vs Salernitana: 2 – 0Lazio vs Udinese: 0 – 0Spezia vs Cremonese: 2 – 2Napoli vs Bologna: 3 – 2Hellas Verona vs AC Milan: 1 – 2Sampdoria vs AS Roma: 0 – 1Lecce vs Fiorentina: 1 – 1