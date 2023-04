Hasil Pertandingan & Klasemen Serie A Pekan ke-28: Milan Pecundangi Calon Juara dan Kembali ke Zona UCL

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil pertandingan dan klasemen Serie A Italia 2022/2023 pekan ke-28 akan dibahas dalam artikel ini. Salah satu yang mengejutkan adalah kekalahan telak calon kuat juara musim ini, Napoli dari juara bertahan AC Milan Pertandingan Napoli vs AC Milan di Stadion Diego Armando Maradona, Senin 3 April 2023 merupakan salah satu laga yang sangat ditunggu pencinta Serie A.Sebelum pertandingan, Napoli yang tampil sangat konsisten di musim ini dijagokan bakal menaklukkan Milan yang belakangan justru tampil jauh dari konsisten.Rossoneri datang ke markas Napoli dengan rekor tanpa kemenangan di tiga laga terakhirnya, sedangkan Napoli sebaliknya. Tiga laga terakhir disapu bersih dengan kemenangan.Sayangnya, catatan apik Napoli akhirnya luntur di pertandingan ini. Tampil dihadapan puluhan ribu pendukung sendiri, I Partenopei justru dipecundangi oleh Milan dengan skor mencolok, empat gol tak berbalas.Rafael Leao, Brahim Diaz dan Alexis Saelemakers jadi aktor utama yang membuat Napoli bertekuk lutut di depan pendukungnya. Leao menyumbang dua gol, sedangkan Diaz dan Alexis Saelemakers menambahkan masing-masing satu gol.Kemenangan ini tentu menjadi suntikan moral yang luar biasa buat Milan demi mengamankan target menembus zona Liga Champions musim depan. Sebab, Milan berhasil merangsek ke posisi tiga klasemen sementara.Hasil ini juga meningkatkan kepercayaan diri para penggawa Milan yang kebetulan akan berhadapan dengan Napoli dua kali lagi di pentas Liga Champions, bulan April ini.Adapun, Napoli masih nyaman duduk di puncak klasemen sementara dengan koleksi 71 poin atau unggul 16 angka dari pesaing terdekatnya, Lazio, yang sukses menaklukkan tuan rumah Monza 2-0 pada pekan ke-28.Berbeda dengan Milan yang sukses meraih poin penuh, sang rival sekota Inter Milan justru harus menelan kecewa saat menjamu Fiorentina di Giuseppe Meazza. Gol tunggal eks pemain AC Milan, Giacomo Bonaventura membuat Inter gigit jari lantaran takluk 0-1 dari La Viola.Imbas dari hasil ini, Inter turun ke posisi empat dengan koleksi 50 poin, sama dengan koleksi poin AS Roma di tempat kelima.Di tempat lain, Juventus terus menunjukkan kualitasnya sebagai peraih gelar scudetto terbanyak. Juve yang sempat mendapatkan pengurangan 15 poin, terus memperbaiki posisinya di klasemen.Terkini, pasukan Max Allegri menang tipis atas Hellas Verona yang membuat mereka kini sudah merangsek ke posisi tujuh klasemen dengan 44 poin. La Vecchia Signora hanya terpaut enam poin dari Inter Milan yang berada di zona Liga Champions.Selanjutnya, Serie A pekan ke-29 akan digelar pada akhir pekan ini, mulai 7-9 April mendatang. Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji, termasuk Lazio vs Juventus, Salernitana vs Inter Milan, AC Milan vs Empoli, dan Lecce vs Napoli.Cremonese vs Atalanta: 1 - 3Inte Milan vs Fiorentina: 0 – 1Juventus vs Hellas Verona: 1 – 0Bologna vs Udinese: 3 – 0Monza vs Lazio: 0 – 2Spezia vs Salernitana: 1 – 1AS Roma vs Sampdoria: 3 – 0Napoli vs AC Milan: 0 – 4Empoli vs Lecce: 1 – 0Sassuolo vs Torino: 1 – 1