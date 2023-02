Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Italia: Milan Terlempar dari Zona UCL

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia Serie A pekan ke-20 akan dibahas pada artikel ini. Salah satunya soal kedigdayaan Napoli dan krisis AC Milan yang masih berlanjut.Milan kian terpuruk di pekan ke-20 Liga Italia Serie A, akhir pekan kemarin. Sang juara bertahan dipecundangi Sassuolo 5-2 di San Siro. Ini merupakan kekalahan keempat dari lima pertandingan terakhir yang dijalani I Rossoneri.Hasil ini sontak memengaruhi posisi Milan di klasemen sementara Serie A. Milan yang pada pekan sebelumnya duduk di posisi dua, kini harus melorot ke posisi lima alias terlempar dari zona Liga Champions.Kekalahan AC Milan berhasil dimanfaatkan oleh Napoli untuk memperlebar jarak. I Partenopei berhasil menang tipis atas tamunya AS Roma (2-1) yang membuat mereka semakin nyaman memimpin klasemen dengan koleksi 53 poin atau unggulan 13 poin dari pesaing terdekatnya.Keterpurukan Milan juga menjadi keuntungan tersendiri bagi rival sekotanya, Inter Milan yang sukses meraih kemenangan tipis 2-1 di markas tim promosi, Cremonese. Dengan kemenangan ini, Inter berhasil mengambil posisi Milan di peringkat dua dengan raihan 40 poin.Di luar kekalahan AC Milan, hasil yang mengejutkan juga dialami Juventus yang menjamu tim promosi, Monza. Kubu Bianconeri di luar dugaan takluk 0-2 dari Monza yang membuat posisi mereka kian sulit. Juve kini tercecer di posisi 13 klasemen sementara dengan koleksi 23 poin.Juventus wajib bangkit di pekan ke-21 saat bertandang ke markas Salernitana yang duduk di posisi 14 dengan hanya berselisih dua poin.Hal sama juga wajib dilakukan Milan yang belum pernah menang di lima pertandingan terakhirnya. Namun, Milan akan melakoni laga berat di pekan ke-21, Senin (6/2) dini hari karena mereka akan berhadapan dengan rival sekotanya, Inter Milan.Dalam pertemuan terakhir kedua tim di ajang Supercopa Italia, I Rossoneri harus mengakui keunggulan saudara mudanya dengan skor cukup mencolok, 3-0. Apakah Derby Della Maddoninna nanti akan kembali jadi milik Inter? Atau justru jadi momen kebangkitan Si Iblis Merah?Bologna vs Spezia: 2 - 0Lecce vs Salernitana: 1 - 2Empoli vs Torino: 2 - 2Cremonese vs Inter Milan: 1 - 2Atalanta vs Sampdoria: 2 - 0AC Milan vs Sassuolo: 2 - 5Juventus vs Monza: 0 - 2Lazio vs Fiorentina: 1 - 1Napoli vs AS Roma: 2 - 1Udinese vs Hellas Verona: 1 - 1