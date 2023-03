Hasil Pertandingan Liga Italia: Napoli Belum Terbendung, Milan Lanjutkan Tren Positif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia Serie A pekan ke-24 akan dibahas pada artikel ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kembalinya AC Milan ke jalur kemenangan.Pertandingan Serie A pekan ke-24 dibuka dengan pertandingan Empoli vs Napoli pada (26/2) dini hari WIB. Napoli terus menjaga peluang untuk merebut scudetto pertamanya sejak 33 tahun lalu, usai menang 2-0 atas tuan rumah Empoli.Kemenangan Napoli makin terasa istimewa karena di pertandingan lain, Inter Milan sebagai pesaing terdekatnya, secara mengejutkan takluk saat bertandang ke markas Bologna (26/2) petang WIB. Inter takluk 0-1 lewat gol tunggal Ricardo Orsolini pada menit ke-76.Berkat hasil ini, Inter gagal menjaga jaraknya dengan Napoli di puncak klasemen. I Partenopei kini kian nyaman menguasai klasemen dengan koleksi 65 poin, atau unggul 18 angka dari Inter di posisi dua.Di luar persaingan scudetto yang tampaknya sudah hampir pasti jadi milik Napoli, persaingan sengit tersaji dalam perebutan zona Liga Champions. Juara bertahan AC Milan yang sempat mengalami krisis hingga terlempar dari zona Liga Champions, kini mulai kembali ke performa terbaiknya.Melakoni laga sulit menghadapi Atalanta di San Siro, Rossoneri berhasil menjaga tren positifnya usai meraih kemenangan 2-0. Ini merupakan kemenangan ketiga secara beruntun yang diraih Rossoneri di pentas Serie A. Laga ini juga menandai comebacknya beberapa pilar utama Milan, yakni Mike Maignan dan Zlatan Ibrahimovic yang sempat absen panjang lantaran cedera lutut.Berkat kemenangan ini, Milan berhasil menempel Inter Milan dengan perolehan poin sama, yakni 47. Rossoneri naik ke posisi tiga, hanya kalah dari selisih gol dari saudara mudanya yang duduk di peringkat dua.Perubahan posisi juga terjadi di posisi terakhir zona Liga Champions, yakni peringkat empat. Lazio yang meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sampdoria, berhasil mengkudeta posisi rival sekotanya, AS Roma yang secara mengejutkan tumbang 1-2 di markas klub promosi, Cremonese.Terankhir, Juventus yang sempat dihukum pengurangan 15 poin, kini mulai mengintai untuk meramaikan persaingan ke zona Liga Champions usai memenangi Derby Turin melawan Torino (4-2). Juventus berada di posisi tujuh klasemen sementara dengan 35 poin, terpaut 10 poin dari Lazio di posisi empat.Selanjutnya, pekan ke-25 Liga Italia Serie A akan digelar akhir pekan ini, mulai 4 – 7 Maret 2023. Beberapa pertandingan menarik yang akan tersaji di antaranya laga Napoli vs Lazio, Fiorentina melawan AC Milan dan AS Roma kontra Juventus.Empoli vs Napoli: 0 – 2Lecce vs Sassuolo: 0 – 1Bologna vs Inter Milan: 1 – 0Salernitana vs Monza: 3 – 0Udinese vs Spezia: 2 – 2AC Milan vs Atalanta: 2 – 0Hellas Verona vs Fiorentina: 0 - 3Lazio vs Sampdoria: 1 - 0Cremonese vs AS Roma: 2 – 1Juventus vs Torino: 4 – 2