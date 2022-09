Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Italia Pekan Ketujuh: Tiga Raksasa Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil pertandingan Liga Italia 2022-2023 pekan ke-7 menghadirkan banyak kejutan yakni tumbangnya tiga tim raksasa di Liga Italia. AC Milan Inter Milan dan Juventus tumbang. Imbasnya, terjadi fenomena tidak biasa di papan klasemen sementara.Kejutan terjadi pada Giornata ke-7 Liga Italia musim ini diawali dari laga Udinese versus Inter Milan. Datang sebagai tamu, Nerazzurri sempat unggul cepat lewat tendangan bebas Nicolo Barella pada menit kelima.Namun, di luar dugaan Udinese berhasil melakukan comeback. Diawali gol bunuh diri Milan Skriniar, Udinese akhirnya membungkus kemenangan 3-1 lewat gol Jaka Bijol (84') dan Tolgay Arslan (90+3') saat pertandingan menyisakan enam menit.Kejutan terbesar mungkin tersaji di markas klub promosi, Monza, yang menjamu pengoleksi gelar Scudetto terbanyak, Juventus. Secara mengejutkan, Monza yang belum pernah meraih kemenangan di musim ini, akhirnya meraih tiga poin pertamanya dari klub sebesar Juventus. Monza menang 1-0 lewat gol tunggal Christian Lund Gytkjaer.Juara bertahan AC Milan juga harus menerima pil pahit di pekan ketujuh ini. Menjamu Napoli di San Siro, Milan dipaksa mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 1-2.Dengan tumbangnya tiga klub besar yang biasanya bercokol di papan atas ini, klasemen sementara Serie A hingga pekan ke-7 menyajikan hal tidak biasa.Napoli dan Atalanta sementara memimpin klasemen dengan koleksi poin sama yakni 17. Sementara itu, posisi tiga ditempati Udinese (16 poin) dan diikuti Lazio dengan raihan poin 14.Milan yang memiliki poin sama dengan Lazio harus puas berada di posisi lima, diikuti AS Roma (16), Inter Milan (12) dan Juventus yang tercecer di posisi delapan dengan raihan 10 angka.Selanjutnya, kompetisi Liga Italia Serie A 2022-2023 bakal rehat sekitar dua pekan dan baru kembali digelar pada 1 Oktober 2022. Para pemain akan kembali ke negaranya masing-masing untuk melakoni laga uji coba internasional.Hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-7:Salernitana vs Lecce: 1 - 2Bologna vs Empoli: 0 - 1Spezia vs Sampdoria: 2 - 1Torino vs Sassuolo: 0 - 1Udinese vs Inter Milan: 3 - 1Cremonese vs Lazio: 0 - 4Fiorentina vs Hellas Verona: 2 - 0Monza vs Juventus: 1 - 0Roma vs Atalanta: 0 - 1Milan vs Napoli: 1 - 2