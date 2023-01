Hasil Pertandingan & Klasemen Serie A Pekan ke-19: Duo Milan Tumbang, Napoli Tak Terkejar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil pertandingan Liga Italia Serie A dan klasemen sementara di pekan ke-19 akan dibahas pada artikel ini. Salah satu yang jadi sorotan dari pertandingan pekan ini adalah kekalahan duo Milan yang membuat Napoli jadi calon kuat juara atau scudetto musim ini.Laga pekan ke-19 Liga Italia akhir pekan ini memang menjadi pekan yang tidak bersahabat buat dua tim asal kota Milan. Inter Milan yang baru saja melumat rival sekotanya, AC Milan (3-0) di ajang Supercoppa justru tidak berdaya saat menjamu tim semenjana, Empoli di Giuseppe Meazza. I Nerazzurri dipaksa takluk 0-1 di hadapan publik sendiri.Milan yang melakoni laga tandang ke Ibukota juga bernasib sama. Rossoneri dipermak oleh tuan rumah Lazio dengan skor telak 4-0. Kekalahan ini sekaligus mempertegas bahwa Milan tengah berada dalam krisis lantaran belum memetik kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya.Kekalahan duo Milan memberikan keuntungan besar buat Napoli yang berhasil mengalahkan tuan rumah Salernitana dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini, I Partenopei kian mempertegas posisi mereka sebagai calon kuat juara musim ini.Dari separuh kompetisi yang sudah berjalan (19 pekan), Napoli mantap menduduki puncak klasemen sementara dengan koleksi 50 poin, hasil 16 kemenangan, 2 imbang dan hanya sekali kalah. Napoli unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya, AC Milan (38 poin) dengan keunggulan 12 poin. Adapun, Lazio, Inter, dan AS Roma berurutan mengisi posisi tiga, empat dan lima. Mereka sama-sama mengoleksi 37 poin.Di tempat lain, Juventus yang baru saja mendapat hukuman pengurangan 15 poin, gagal memetik poin penuh saat menjamu Atalanta. Kedua tim harus puas bermain imbang 3-3. Hasil ini membuat Juve tak beranjak dari posisi 10 dengan raihan 23 poin. Sementara Atalanta duduk di posisi enam dengan 35 poin.Selanjutnya, lanjutan pekan ke 20 Serie A akan kembali pada akhir pekan ini, mulai Sabtu (28/1) dini hari WIB hingga Selasa (31/1) dini hari WIB. Napoli akan berhadapan dengan lawan tangguh, yakni AS Roma (30/1). Beberapa jam sebelumnya, Milan akan menjamu Sassuolo, sedangkan Inter melawat ke markas Cremonese.Hasil lengkap pertandingan Liga Italia Serie A pekan ke-19:Hellas Verona vs Lecce: 2 – 0Salernitana vs Napoli: 0 – 2Fiorentina vs Torino: 0 – 1Sampdoria vs Udinese: 0 – 1Monza vs Sassuolo: 1 – 1Spezia vs AS Roma: 0 – 2Juventus vs Atalanta: 3 – 3Bologna vs Cremonese: 1 – 1Inter Milan vs Empoli: 0 – 1Lazio vs AC Milan: 4 – 0