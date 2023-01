Hasil Pertandingan dan Klasemen Serie A Pekan ke-16: Napoli Akhirnya Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Hasil pertandingan dan klasemen sementara Liga Italia Serie A pekan ke-16 akan dibahas dalam artikel ini. Napoli yang belum terkalahkan akhirnya tumbang oleh Inter Milan dan membuat persaingan menuju scudetto kembali sengit.Liga Italia Serie A musim 2022 -- 2023 akhirnya kembali digelar usai jeda Piala Dunia 2022 serta Natal dan Tahun Baru. Laga Salernitana vs AC Milan menjadi laga pembuka pekan ke-16 yang digelar pada 4/1/2023 pukul 18.30 WIB.Tandang ke markas Salernitana di Stadio Arechi, Milan sejatinya tampil sangat dominan dengan menciptakan sejumlah peluang emas. Sayangnya, pada akhirnya pasukan I Rossoneri harus puas dengan kemenangan tipis 2-1. Gol-gol Milan dicetak Rafael Leao (10’) dan Sandro Tonali (15’). Sementara balasan gol Salernitana dicetak Federico Bonazzoli pada menit ke-83.Berkat kemenangan ini, Milan yang tetap menempati peringkat dua, berhasil memangkas defisit poinnya dengan Napoli menjadi hanya lima poin. Milan mengoleksi 36 poin dari 16 laga.Keberhasilan Milan memangkas selisih poin tidak terlepas dari hasil yang diraih Napoli saat bertandang ke markas Inter Milan. Dalam big match ini, I Nerrazzurri akhirnya jadi tim yang berhasil mengakhiri catatan tidak terkalahkan Napoli dalam 15 laga sebelumnya.Dalam duel yang berlangsung sengit tersebut, Inter berhasil memastikan kemenangan pada menit ke-56 lewat gol tunggal Edin Dzeko. Berkat kemenangan ini, Inter berhasil merangsek ke posisi empat klasemen sementara dengan 30 poin.Persaingan menuju Scudetto kian panas menyusul kemenangan tipis yang diraih Juventus atas tuan rumah Cremonese lewat gol tunggal Arkadiusz Milik pada masa injury time (90+1’). Ini adalah kemenangan beruntun ke-7 yang diraih Juventus di mana mereka sukses mengemas 13 gol dan tidak sama sekali kebobolan.Dengan kemenangan ini, Juventus yang sempat tercecer di papan tengah kini sudah merangsek ke posisi tiga klasemen dengan raihan 34 poin. Juve hanya berjarak dua poin dari Milan dan tujuh poin di belakang Napoli di puncak klasemen.Selanjutnya, kompetisi Serie A akan kembali berlanjut pada akhir pekan ini. Pemuncak klasemen Napoli akan kembali melakoni laga tandang. Kali ini pasukan Luciano Spalletti akan menyambangi markas tim penghuni zona degradasi Sampdoria.Sementara itu, Milan akan melakoni big match di San Siro di mana mereka akan kedatangan pasukan “Serigala” AS Roma, Senin (9/1) dini hari WIB. Di tempat lain, Juventus berpeluang menyalip Milan di posisi dua saat menjamu Udinese di Allianz Stadium. Adapun, Inter akan melakoni partai tandang ke markas Monza.Hasil lengkap Liga Italia Serie A Pekan ke-16:Salernitana vs AC Milan: 1 – 2Sassuolo vs Sampdoria: 1 – 2Spezia vs Atalanta: 2 – 2Torino vs Hellas Verona: 1 – 1AS Roma vs Bologna: 1 – 0Lecce vs Lazio: 2 – 1Cremonese vs Juventus: 0 – 1Fiorentina vs Monza: 1 – 1Inter Milan vs Napoli: 1 – 0Udinese vs Empoli: 1 – 1