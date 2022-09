10 Pembelian Termahal Manchester United Sepanjang Masa (Bagian - 1)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Sebagai salah satu klub elite dunia, Manchester United tentunya selalu membidik gelar juara di tiap musimnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, tak heran apabila manajemen Setan Merah kerap menggelontorkan dana besar untuk merekrut pemain-pemain terbaik.Sejak ditinggal Sir Alex Ferguson pada 2013, Manchester United memang terlihat cukup kesulitan untuk menjaga nama besar mereka sebagai salah satu klub tersukses di dunia. Trofi juara mulai jarang "mampir" ke Old Trafford. Bahkan, trofi Liga Primer Inggris belum pernah lagi diangkat para pemain United sejak terakhir kali meraihnya pada musim 2012 -- 2013 (pada musim terakhir Ferguson).Selama kurun waktu tersebut, manajemen MU sejatinya sudah melakukan berbagai hal untuk mengembalikan kejayaan MU khususnya di Liga Primer Inggris. Rekor pembelian termahal terus dilakukan untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik. Namun belum membuahkan hasil.Terkini, MU kembali melakukan pembelian mahal pada bursa transfer musim panas 2022. Antony dan Casemiro diboyong ke Old Trafford dengan harga mencapai 170 juta euro. Kedua pemain ini pun menambah panjang daftar pembelian termahal sepanjang masa United.Dalam artikel ini, kita akan membahas 10 pembelian termahal MU sepanjang masa. Dan uniknya, 10 pemain yang didatangkan dengan harga selangit ini direkrut setelah Sir Alex Ferguson mengundurkan diri sebagai pelatih.Daftar 10 pembelian termahal MU sepanjang masa (bagian 1):Direkrut pada: 1 Juli 2018Biaya transfer: 59 juta euro (Rp875 M)Klub sebelumnya: Shakhtar DonetskDirekrut MU pada era Jose Mourinho, Fred digadang-gadang bisa menjadi jenderal lapangan tengah United. Sayangnya, hingga kini memasuki musim kelimanya di Old Trafford, Fred belum mampu membuktikan dirinya pantas dihargai cukup mahal. Inkonsistensi penampilan masih menjadi PR buat pemain berusia 29 tahun tersebut. Hingga artikel ini ditulis, Fred telah memainkan 162 pertandingan di semua ajang dan hanya mengemas delapan gol untuk MU.Direkrut pada: 1 September 2015Biaya transfer: 60 juta euro (Rp889 M)Klub sebelumnya: MonacoDigadang-gadang sebagai “The Next Thierry Henry”, Anthony Martial belum mampu menunjukkan kualitasnya sejak diboyong MU dengan banderol 60 juta euro. Ia bahkan sempat dipinjamkan ke Sevilla pada pertengahan musim lalu sebelum akhirnya kembali ke Theatre of Dream pada musim ini.Musim ini, Martial menjalani musim ke delapannya di MU. Para pendukung Setan Merah tentunya berharap Martial bisa tampil lebih konsisten dan lebih diandalkan dalam mencetak gol. Terlebih, ia masuk dalam rencana pelatih Erik Ten Hag.Direkrut pada: 29 Januari 2020Biaya transfer: 63 juta euro (Rp934 M)Klub sebelumnya: Sporting CPBruno Fernandes didatangkan Ole Gunnar Solskjaer pada bursa transfer musim dingin 2019/2020. Tak butuh lama baginya untuk menunjukkan kualitasnya. Datang di tengah musim, Fernandes mampu mengemas delapan gol dalam 14 laga dan membantu MU finis di posisi tiga di akhir musim.Setelah itu, Fernandes terus menjadi andalan di posisi gelandang serang hingga musim ini. Sejauh ini, Bruno Fernandes bisa dibilang pembelian paling berhasil yang dilakukan manajemen MU dalam beberapa tahun terakhir.Direkrut pada: 19 Agustus 2022Biaya transfer: 70,6 juta euro (Rp1 T)Klub sebelumnya: Real MadridKesuksesan MU memboyong Casemiro ke Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, Casemiro yang musim lalu sukses menyabet trofi Liga Champions bersama Real Madrid diyakini tidak akan menerima pinangan MU yang musim ini berkompetisi di Liga Europa.Namun, di luar dugaan Casemiro justru menerima pinangan MU karena ingin mencari tantangan baru. Dengan pengalamannya dalam membantu Madrid meraih sukses dalam beberapa musim terakhir, Casemiro diharapkan bisa membantu MU kembali Berjaya.Direkrut pada: 26 Agustus 2014Biaya transfer: 75 juta euro (Rp1,1 T)Klub sebelumnya: Real MadridKeputusan manajemen MU meminang Angel Di Maria pada 2014 bisa dibilang adalah salah satu keputusan terburuk dalam sejarah Setan Merah. Betapa tidak, MU harus menggelontorkan dana hingga 75 juta euro, namun sang pemain tak pernah mampu menunjukkan kualitas terbaiknya.Angel Di Maria hanya bertahan satu musim di Old Trafford di mana ia memainkan 32 laga dan mengoleksi empat gol. Yang lebih menyakitkan adalah, MU melepas Di Maria ke PSG hanya dengan biaya transfer 12 juta euro, dan sang pemain justru tampil cukup impresif bersama raksasa Prancis sebelum akhirnya dilepas ke Juventus pada bursa transfer musim panas ini.