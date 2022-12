Pemilik Chelsea Dikabarkan Tertarik Beli Klub Prancis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemilik Chelsea , Todd Boehly, dikabarkan tertarik untuk mengembangkan usahanya dengan membeli sebuah klub di Prancis. Itu dilakukannya karena Prancis dinilai memiliki banyak pemain berbakat yang bisa dimanfaatkan untuk perekrutan The Blues.Dilansir dari Sportskeeda, Ben Jacobs yang berprofesi sebagai jurnalis mengungkapkan bahwa Boehly and co. menilai Prancis sebagai awal yang baik untuk memulai klub baru."Chelsea melihat Prancis sebagai prioritas utama untuk merekrut pemain. Ada beberapa klub Prancis yang memungkinan untuk dibeli atau diinvestasi. #CFC masih mempelajari pasar. Sochaux tidak menyerah dan masih mencari," tulis Jacobs.Jacobs juga memberikan informasi tentang klub Prancis mana saja yang mungkin membutuhkan pemilik baru atau dukungan baru berupa investasi, yakni Chateauroux, Auxerre dan Lyon. Namun, belum ada informasi lanjutan tentang klub Prancis yang bakal dipilih pemilik Chelsea."Orang Arab Saudia yang memiliki Chateauroux sedang mengalami kesulitan dan sedang mencari mitra. Auxerre juga merupakan tempat yang bagus untuk berinvestasi," tutur Jacobs."Kemudian Lyon yang baru saja dikeluarkan dari pasar sudah dijual ke orang Amerika Serikat (AS) bernama John Textor pada Senin lalu setelah bernegosiasi selama empat bulan. Kini, Textor merupakan pemegang saham mayoritas Lyon (77,49%)," tambahnyaJacobs juga mengutarakan bahwa pemilik AFC Bournemouth di Inggris, Bill Foley, sedang melakukan pembicaraan untuk ikut berinvestasi di klub Prancis, Lorient. Jika itu terjadi, Foley akan menjadi rival Textor yang merupakan mitranya sendiri sebelum mengambil alih The Cherries.Todd Boehly memimpin kelompok investor untuk membeli The Blues karena pemilik sebelumnya Roman Abramovich terpaksa menjualnya akibat adanya invasi Rusia ke Ukraina pada awal tahun ini. Di bawah Boehly and co., Chelsea sempat menggelontorkan 250 juta euro (sekitar Rp4,1 triliun) selama bursa transfer musim panas untuk membeli delapan pemain anyar.