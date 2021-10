Prediksi Liverpool vs Manchester City: Sisi Kanan The Reds Bisa Dieksploitasi The Citizen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Liverpool akan menjamu Manchester City dalam lanjutan Liga Primer yang dihelat Minggu, 3 Oktober, malam. Musim lalu, The Citizen berhasil melepas dahaga puasa kemenangan di Anfield dalam 18 tahun.Tapi The Reds kala itu tampil tanpa dukungan Liverpudlian. Akibat pandemi covid-19, penonton dilarang memasuki stadion demi keamanan bersama.Kini, Liverpool bisa kembali merasakan atmosfer The Kop. Hal ini berpotensi menjadi batu sandungan bagi City yang mengincar kemenangan setelah kalah dari PSG di Liga Champions tengah pekan lalu.Apalagi Liverpool takkan diperkuat Trent Alexander-Arnold yang cedera ketika The Reds memecundangi Porto di Liga Champions dengan skor telak 5-1. Penggantinya, James Milner, tampil cukup brilian dan ikut menyumbang satu assist.Namun, Porto kala itu tak terlalu mengeksploitasi sisi kanan pertahanan Liverpool. Mereka lebih sering melancarkan serangan dari sisi kanan atau sisi kiri pertahanan The Reds.Tapi Juergen Klopp tentu telah memiliki solusi. Kemungkinan Milner akan ditempatkan sebagai bek kanan yang tak terlalu rajin membantu serangan seperti Alexander-Arnold.Milner bukan satu-satunya pemain yang bisa bermain sebagai bek kanan. Liverpool memiliki Neco Williams dan Joe Gomez meski kemungkinan serangan Liverpool dari kanan tak setajam dari sisi kiri yang dihuni Andy Robertson.Karena itu, Liverpool perlu membatasi ruang gerak Kevin De Bruyne. Gelandang timnas Belgia itu sudah dikenal sebagai poros serangan City dan posisinya di sisi kiri tiga gelandang City membuatnya bisa leluasa mengeksploitasi absennya Alexander-Arnold.Jangkauan umpan De Bruyne akan menjadi problem nyata bagi Liverpool jika diberikan ruang untuk berkreasi. Apalagi sisi kanan pertahanan The Reds kerap menjadi pintu masuk ke lini belakang.Liverpool: Alisson; Milner, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Jota, ManeManchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Jesus, Torres, FodenLiverpool 50-50 Manchester CityLiverpool: M, I, M, M, MManchester City: K, M, M, I, M(Liga Primer) Liverpool 1-4 Manchester City (7/2/2021)(Liga Primer) Manchester City 1-1 Liverpool (8/11/2020)(Liga Primer) Manchester City 4-0 Liverpool (2/7/2020)(Liga Primer) Liverpool 3-1 Manchester City (10/11/2019)(Liga Primer) Manchester City 2-1 Liverpool (3/1/2019)