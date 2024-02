Thomas Partey Bakal Tinggalkan Arsenal

Advertisement

: Setelah tidak mendapatkan menit bermain yang baik, Arsenal dikabarkan siap melepas gelandang Thomas Partey pada akhir musim 2023 -- 2024.Pemain 30 tahun itu pindah ke The Gunners dari raksasa La Liga Atletico Madrid pada Oktober 2020 dengan harga 45 juta Poundsterling dan telah bermain 104 kali di Inggris sejak itu.Sementara itu, waktu bermain Partey pada musim ini sangat dibatasi oleh sejumlah masalah cedera, dengan pemain tersebut terakhir kali tampil untuk pasukan Mikel Arteta pada bulan Oktober.Berjuang dengan cedera paha jangka panjang, pemain internasional Ghana ini hanya memainkan empat pertandingan Premier League musim ini, hanya tampil dalam 251 menit di kompetisi papan atas.Menurut The Mirror, Arsenal bersedia membiarkan Partey meninggalkan London Utara pada akhir musim saat ini, meski kontraknya belum berakhir pada musim panas.Laporan tersebut juga mengklaim bahwa The Gunners semakin frustasi dengan cederanya, yang membuatnya absen sebagian besar musim hingga saat ini.Dapat dipahami bahwa Arteta terbuka untuk membiarkan Partey pergi di jendela transfer musim panas sebelum musim dimulai, dengan manajer asal Spanyol itu yakin dia memiliki cukup pilihan.Di sisi lain, Tim London Utara menjalani pembangunan kembali lini tengah musim panas, masing-masing mendatangkan Declan Rice dan Kai Havertz dari West Ham United dan Chelsea.Juventus diyakini tertarik untuk merekrut mantan pemain Atletico tersebut pada Tahun Baru, tetapi Si Nyonya Tua akhirnya memutuskan untuk tidak merekrutnya pada bulan Januari karena catatan cedera sang pemain. (Jennifer Carorine Gouw/The Mirror)