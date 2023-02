Unik! Gara-gara Main Game, 7 Sepupu asal Spanyol Mendadak Jadi Fans Derby County

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Perjalanan 1400 mil untuk menonton Derby County

: Sekelompok sepupu asal Spanyol memiliki kisah yang unik di balik alasan mereka mendukung klub Inggris, Derby County. Ternyata, semua itu berawal dari game konsol FIFA yang mereka mainkan. Fernando Batallon , 25, dan enam sepupunya mendadak jadi penggemar Derby County setelah mereka secara acak memainkan Mode Karier di game FIFA, tiga tahun lalu. Selain karena memilih secara acak, mereka jatuh hati pada Derby County karena menganggap logo Derby bergambar domba jantan tersebut adalah yang terbaik."Semuanya dimulai dengan mode karier FIFA. Suatu malam kami kembali dari pesta dan sepupu saya ingin memulai karier di FIFA. Kami tidak tahu tim mana yang akan dipilih. Jadi kami memutuskan untuk memilih tim dengan logo yang paling kami sukai,” ujar Fernando kepada podcast Derby County FC."Sepupu saya yang lain yang tahu (klub) Derby, saya tidak yakin bagaimana, tapi dia tahu dan dia mengatakan logo Derby adalah yang terbaik. Dia menunjukkan kepada kami dan kami menyukainya. Menarik, saya tidak bisa menjelaskan mengapa tetapi kami langsung menyukainya. Ini terjadi sekitar 2019 -- 2020,” lanjutnya.Seperti sudah ditakdirkan jadi fans Derby County, Fernando yang awalnya sama sekali tidak tahu apa-apa perihal Derby County dan hanya memainkannya di mode karier FIFA, kemudian secara tak sengaja melihat film berjudul 'The Damned United' yang mengulas soal rivalitas antara Leeds United dan Derby County.Sejak saat itulah, Fernando dan keenam sepupunya mulai memiliki ketertarikan dengan klub berjuluk The Rams, hingga kemudian mencari tahu seluk beluk klub yang saat ini berlaga di divisi League One atau kasta ketiga sepak bola Inggris (di bawah Premier League dan Championship).Mereka bahkan sempat terkejut saat mengetahui Derby County yang berdiri sejak 1884 memiliki sejarah cukup kuat di sepak bola Inggris, dan pernah jadi juara di divisi teratas sepak bola Inggris (sekarang Premier League) pada 1971-1972 dan 1974 -- 1975.“Awalnya kami hanya bermain sebagai Derby dan kemudian saya menemukan ada film tentang mereka, 'The Damned United.’ Kami melihat filmnya dan berpikir itu luar biasa dan kami mulai mencari tahu klub (Derby) dan sejarahnya,” tegasnya.“Kami tahu bahwa Derby tidak bermain di Premier League, tetapi kami tahu bahwa mereka telah memenangkan liga (Premier League) di bawah arahan pelatih Brian Clough (pada 1971-1972),” lanjutnya.Saking tertariknya dengan sejarah yang dimiliki Derby County, ketujuh sepupu ini akhirnya memutuskan untuk langsung datang ke Derby untuk memberikan dukungan secara langsung kepada klub yang mereka dukung karena ketidaksengajaan itu. Namun, rencana mereka sempat tertunda lantaran pandemi Covid yang melanda dunia.Setelah tertunda sekitar tiga tahun dan seiring dengan semakin meredanya kasus Covid-19, mereka bertujuh akhirnya mantap melakukan perjalanan sejauh 1.400 mil atau sekitar 2.250 km untuk menyaksikan langsung pertandingan Derby County melawan Morecambe FC di kompetisi League One, Sabtu 4 Februari 2023.Dari kawasan Lugo di Spanyol Utara, Fernando dan enam sepupunya melakukan perjalanan udara selama dua jam dan mendarat di Bandara Luton, Sabtu siang. Dari Bandara, mereka sejatinya harus meneruskan perjalanan dengan kereta. Namun karena ada pemogokan kereta, mereka terpaksa naik taksi satu setengah jam menuju Derby.Untungnya, perjuangan ketujuh sepupu dalam merealisasikan mimpi “acaknya” tersebut terbayar tuntas dengan suguhan penampilan impresif dari para penggawa Derby. Dalam laga yang digelar di Stadion Pride Park, Derby sukses melibas tamunya 5-0 termasuk hattrick David McGoldrick, yang membuat Derby tetap di posisi play-off (untuk naik kasta ke divisi Championship).“Ini adalah salah satu akhir pekan terbaik dalam hidup saya, sungguh,” tegas Fernando.Lebih jauh, Fernando dan enam sepupunya juga sangat bahagia karena pilihan klub yang mereka dukung tidak salah, meski awalnya hanya kebetulan. Fernando mengakui, selama berada di Derby mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan para pendukung Derby yang berada di kawasan stadion. Mereka pun berencana untuk kembali lagi ke Derby dan memberikan dukungan langsung pada laga kandang terakhir Derby County di League One musim ini. (Joe.co.uk)