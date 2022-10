8 Fakta Menarik Jelang Arsenal vs Liverpool

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Rapor buruk Arsenal melawan Liverpool

2. Catatan impresif Liverpool di kandang Arsenal

3. Liverpool berpeluang samai rekor Manchester United

4. Pencapaian terbaik Arsenal di delapan laga pertama Liga Inggris

5. Tujuh kemenangan beruntun Arsenal di kandang

6. Gabriel Jesus cetak lima gol dan tiga assist

7. Pencapaian poin terburuk Liverpool

8. Jota cetak enam gol dari delapan pertemuan melawan Arsenal

(PAT)

Jakarta: Mental Arsenal kembali diuji pada matchday kesepuluh, Liga Primer Inggris 2022/2023, Minggu, 9 Oktober 2022, malam hari WIB. Bagaimana tidak. The Gunners akan menghadapi tim besar, Liverpool pada pertandingan tersebut.Arsenal memang kerap kesulitan ketika menghadapi Liverpool. Hasil-hasil minor yang didapat mereka selama menghadapi The Reds dalam 14 pertandingan terakhir di Liga Inggris menjadi salah satu buktinya.Dari total pertemuan tersebut, Arsenal hanya mampu meraih satu kemenangan. Sisanya mereka menelan sembilan kekalahan dan empat kali imbang.Namun, rapor buruk melawan Liverpool seharusnya tak membuat para pemain Arsenal berkecil hati. Tim besutan Mikel Arteta itu masih punya kans untuk mengalahkan Liverpool.Apalagi, performa Liverpool di Liga Inggris terbilang belum stabil di Liga Inggris pada musim ini. Dari lima pertandingan terakhir, The Reds hanya mampu meraih dua kemenangan. Sisanya mereka menelan satu kekalahan dan dua kali imbang.Hasil-hasil minor ini juga membuat Liverpool masih bertengger di posisi kesepuluh klasemen sementara dengan mengoleksi sepuluh poin.Sebaliknya, Arsenal justru sedang menunjukkan penampilan impresif di Liga Inggris. Dari lima pertandingan terakhir, The Gunners hanya menelan satu kekalahan dan berhasil meraih empat kemenangan.Sebelum menyaksikan keseruan pertandingan nanti, ada baiknya mengetahui fakta mengenai laga Arsenal vs Liverpool yang dirangkum Medcom.id:Kekalahan akan menambah rapor buruk Arsenal atas Liverpool. Jika kalah, The Gunners akan menelan lima kekalahan beruntun dari Liverpool di Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam sejarah.Liverpool sudah meraih kemenangan di kandang Arsenal sebanyak dua kali dalam kompetisi Liga Inggris.Liverpool berpeluang menyamai rekor Manchester United jika berhasil mencetak dua gol saat menghadapi Arsenal pada laga nanti. Keberhasilan mencetak dua gol akan membuat The Gunners menjadi tim kedua yang berhasil mencetak 300 gol menghadapi Arsenal di Liga Inggris.Arsenal sukses mengoleksi 21 poin dari delapan laga yang dilakoni di Liga Inggris. Ini menjadi pencapaian poin terbaik ketiga mereka dalam delapan pertandingan di kompetisi ini.Arsenal meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan di kandang secara beruntun di Liga Inggris.Gabriel Jesus mencetak lima gol dan membuat tiga assist dalam delapan penampilan pertamanya bersama Arsenal di Liga Inggris.Liverpool baru mengoleksi sepuluh pertandingan setelah melakoni tujuh pertandingan pertama di Liga Inggris. Ini menjadi pencapaian poin terendah yang diraih mereka setelah melakoni tujuh pertandingan dalam delapan musim terakhir.Diogo Jota mencetak enam gol dalam delapan penampilan di Liga Inggris melawan Arsenal.