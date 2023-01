Sama-sama Pincang, Ini Prediksi Line Up Liverpool vs Chelsea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Perkiraan formasi dan susunan pemain kedua tim

Head to head

Jadwal dan link live streaming

(PAT)

Jakarta: Matchday ke-21 Liga Primer Inggris 2022/2023 akhir pekan ini akan diwarnai sejumlah big match. Salah satunya, duel antara Liverpool vs Chelsea di Stadion Anfield pada Sabtu, 21 Januari 2023, malam hari WIB.Meski bertajuk big match, keseruan laga ini rasanya bakal berkurang. Maklum, kedua tim tidak dalam performa terbaik menuju pertandingan ini.Sebelum menghadapi Chelsea, The Reds hanya bisa meraih dua kemenangan dari lima pertandingan di seluruh kompetisi. Sisanya mereka kalah dua kali dan satu kali imbang.Statistik Chelsea lebih buruk. Dari lima pertandingan, The Blues hanya meraih satu kemenangan, menderita tiga kekalahan, dan satu kali imbang.Badai cedera juga harus dihadapi kedua tim. Di kubu Liverpool, The Reds harus kehilangan beberapa pemain andalan seperti Virgil van Dijk, Luis Diaz, dan Roberto Firmino lantaran mengalami cedera.Kondisi skuad Chelsea bahkan lebih buruk. Mereka terpaksa tidak akan diperkuat beberapa pemain penting yang juga mengalami cedera. Mulai dari N'Golo Kante, Reece James, Ben Chilwel, Raheem Sterling, hingga Christian Pulisic.Jika berkaca pada kondisi tersebut, kedua tim rasanya tinggal berharap pada mental para pemain. Jika masih dihantui hasil-hasil buruk, kedua tim kemungkinan besar akan meraih hasil imbang pada laga ini.Liverpool (4-3-3): Alisson; Andrew Robertson, Ibrahima Konate, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold; Thiago, Fabinho, Jordan Henderson; Cody Gakpo, Darwin Nunez, Mohamed Salah.Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Benoit Badiashile, Lewis Hall; Jorginho, Mateo Kovacic, Hakim Ziyech, Mason Mount, Mykhailo Mudryk; Kai Havertz.14/5/2022 Chelsea 0-0 Liverpool (penalti, 5-6)27/2/2022 Chelsea 0-0 Liverpool (penalti. 10-11)2/1/2022 Chelsea 2-2 Liverpool28/8/2021 Liverpool 1-1 Chelsea5/3/2021 Liverpool 0-1 Chelsea20/9/2020 Chelsea 0-2 LiverpoolLaga antara Liverpool vs Chelsea akan berlangsung di Stadion Anfield mulai pukul 19.30 WIB. Untuk menyaksikan live streaming Liverpool vs Chelsea bisa melalui link di sini