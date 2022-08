Daftar Gaji Pemain Chelsea 2022 -- 2023, Sterling & Koulibaly Jadi Crazy Rich

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut daftar gaji para pemain Chelsea musim 2022 -- 2023:

: Raheem Sterling dan Kalidou Koulibaly mengambil keputusan yang tepat saat bergabung dengan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Meski dari segi prestasi keputusan mereka ini masih perlu pembuktian, namun dari sisi gaji, keputusan mereka sudah tepat.Sterling yang didatangkan Chelsea dari klub juara Liga Inggris musim lalu Manchester City langsung mencatatkan diri sebagai pemain dengan gaji tertinggi. Di Chelsea, pemain internasional Inggris menerima gaji 16,9 juta poundsterling atau setara Rp297 miliar per tahun.Jumlah gaji yang diterima Sterling ini sejatinya sama dengan yang diterima Romelu Lukaku. Akan tetapi, pada musim panas ini striker internasional Belgia itu dipinjamkan ke klub lamanya, Inter Milan.Mantan bek Napoli Kalidou Koulibaly yang musim panas ini merapat ke Stamford Bridge juga diyakini akan jadi crazy rich lantaran mendapatkan gaji 15,3 juta poundsterling per tahun. Bahkan kalau gajinya dihitung per minggu, Koulibaly menerima bayaran 295 ribu poundsterling atau setara Rp5,1 miliar.Satu lagi pemain baru Chelsea yang mendapat gaji tinggi adalah Marc Cucurella. Pemain yang baru saja dinobatkan sebagai bek kiri termahal di dunia itu menerima gaji 9,1 juta poundsterling (Rp160 miliar) per tahun dan menempatkannya sebagai pemain kelima yang mendapatkan gaji tertinggi di Chelsea.Dengan "royalnya" Chelsea dalam memberikan gaji kepada para pemain barunya ini, manajemen The Blues harus mengeluarkan dana 182.354.000 poundsterling (Rp3,3 triliun) untuk membayar gaji pemain musim 2022 -- 2023. Angka tersebut menempatkan Chelsea sebagai klub kedua dengan pengeluaran gaji terbesar di kompetisi Liga Primer Inggris musim ini.The Blues berada di bawah Manchester United yang memiliki pengeluaran gaji pemain sebesar 202.785.000 poundsterling (Rp3,5 triliun). Ini belum termasuk gaji Casemiro, pemain yang baru didatangkan MU dari Real Madrid.Pemain (Usia) // Gaji Per Tahun // (Gaji Per Minggu)1. Raheem Sterling (27) // 16.900.000 poundsterling // (325.000 poundsterling)2. Kalidou Koulibaly (31) // 15.340.000 poundsterling // (295.000 poundsterling)3. N'Golo Kante (31) // 15.080.000 poundsterling // (290.000 poundsterling)4. Ben Chilwell (25) // 9.880.000 poundsterling // (190.000 poundsterling)5. Marc Cucurella (24) // 9.100.000 poundsterling // (175.000 poundsterling)6. Kepa Arrizabalaga (27) // 7.800.000 poundsterling // (150.000 poundsterling)7. Cesar Azpilicueta (32) // 7.800.000 poundsterling // (150.000 poundsterling)8. Kai Havertz (23) // 7.800.000 // (150.000 poundsterling)9. Mateo Kovacic (28) // 7.800.000 // (150.000 poundsterling)10. Christian Pulisic (23) // 7.800.000 // (150.000 poundsterling)11. Callum Hudson-Odoi (21) // 6.240.000 // (120.000 poundsterling)12. Jorginho (30) // 5.720.000 poundsterling // (110.000 poundsterling)13. Thiago Silva (37) // 5.720.000 poundsterling // (110.000 poundsterling)14. Marcos Alonso (31) // 5.200.000 poundsterling // (100.000 poundsterling)15. Hakim Ziyech (29) // (5.200.000 poundsterling) // (100.000 poundsterling)16. Ross Barkley (28) // 5.000.000 poundsterling // (96.154 poundsterling)17. Michy Batshuayi (28) // 4.680.000 Michy Batshuayi // (90.000 poundsterling)18. Mason Mount (23) // 4.600.000 poundsterling // (88.462 poundsterling)19. Baba Rahman (28) // 4.470.000 poundsterling // (85.962 poundsterling)20. Carney Chukwuemeka (18) // 4.420.000 poundsterling // (85.000 poundsterling)21. Emerson Palmieri (28) // 3.900.000 poundsterling // (75.000 poundsterling)22. Ruben Loftus-Cheek (26) // 3.120.000 poundsterling // (60.000 poundsterling)23. Reece James (22) // 3.016.000 poundsterling // (58.000 poundsterling)24. Edouard Mendy (30) // 2.704.000 poundsterling // (52.000 poundsterling)25. Billy Gilmour (21) // 2.250.000 poundsterling // (43.269 poundsterling)26. Marcus Bettinelli (30) // 1.820.000 poundsterling // (35.000 poundsterling)27. Conor Gallagher (22) // 1.660.000 poundsterling // (31.923 poundsterling)28. Robert Kenedy (26) // 1.300.000 poundsterling // (25.000 poundsterling)29. Trevoh Chalobah (23) // 1.040.000 poundsterling // (20.000 poundsterling)30. Ethan Ampadu (21) // 390.000 poundsterling // (7.500 poundsterling)31. Armando Broja (20) // 340.000 poundsterling // (6.538 poundsterling)