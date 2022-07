Terungkap, Ini Besaran Gaji Lisandro Martinez di MU

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lisandro Martinez akhirnya menyelesaikan proses transfernya ke Manchester United. Selain direkrut dengan mahar yang cukup mahal, bek asal Argentina ini juga akan menerima bayaran yang cukup besar.Manchester United dikabarkan membayar 46,8 juta poundsterling ke Ajax Amsterdam dengan tambahan 8,5 juta poundsterling dalam bentuk bonus untuk membawa Lisandro Martinez ke Old Trafford. Secara total, MU menggelontorkan dana 55,3 juta poundsterling (Rp997 miliar) untuk mendapatkan bek berpostur 175cm tersebut.Dengan jumlah ini, Lisandro Martinez tercatat sebagai bek termahal kedua dalam sejarah MU. Nilai transfer Martinez hanya kalah dari Harry Maguire yang diboyong MU dari Leicester City dengan mahar 80 juta poundsterling (Rp1,4 triliun) pada 2019."Merupakan suatu kehormatan bisa bergabung dengan klub sepak bola hebat ini. Saya telah bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini dan sekarang saya di sini, saya akan mendorong diri saya lebih jauh," ujar Lisandro Martinez saat diperkenalkan secara resmi ke publik sebagai pemain baru MU.Lisandro Martinez dikontrak selama lima tahun di Old Trafford dengan opsi tambahan satu tahun. Selama di MU, bek 24 tahun tersebut akan menerima bayaran atau gaji sebesar 120 ribu poundsterling (Rp2,1 miliar) per pekannya.Gaji yang diterima Lisandro Martinez setara dengan yang diterima Fred, namun lebih tinggi dari Bruno Fernandes, Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka dan Scott McTominay.Dengan bergabungnya Lisandro Martinez, MU kini memiliki tujuh pemain di posisi bek tengah. Enam lainnya adalah Raphael Varane, Harry Maguire, Eric Bailly, Victor Lindelof, Phil Jones and Axel Tuanzebe.Lisandro Martinez sudah menjalani latihan bersama rekrutan anyar lainnya, Cristian Eriksen di Carrington sejak Selasa 26 Juli 2022. Sementara itu, seluruh skuat MU saat ini tengah bersiap menyelesaikan tur pramusim mereka.Akhir pekan ini, MU akan melakoni dua pertandingan terakhir di pramusim secara back to back. Sabtu 20 Juli nanti MU akan menghadapi Atletico Madrid di Oslo, dan kemudian sehari berselang menjamu Rayo Vallecano di Old Trafford.Sejauh ini, MU di bawah arahan Erik Ten Hag tampil cukup baik di laga pramusim. Dari empat pertandingan, mereka belum terkalahkan dengan rekor tiga kali menang dan sekali imbang. Ini tentu menjadi modal bagus sebelum mereka melakoni laga perdana di Liga Primer Inggris musim 2022 -- 2023 melawan Brighton & Hove Albion di Old Trafford pada 7 Agustus 2022.