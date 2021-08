Sudah Terbiasa Kalah, Ini Nyanyian Fans Arsenal saat Timnya Kebobolan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Arsenal fans to Man City "We lose every weeek. You're nothing special. We lose every week"???????????????? pic.twitter.com/AhfvVqOpH4 — x (@utdmurtaza_) August 28, 2021

(MBM)

Jakarta: Awal musim Liga Inggris 2021-2022 seperti mimpi buruk bagi pendukung Arsenal . Bagaimana tidak, dari tiga laga yang sudah berjalan, tim berjuluk the Gunners tersebut menelan tiga kekalahan tanpa mencetak satupun gol.Bahkan Arsenal saat ini menempati posisi buncit klasemen sementara Liga Inggris usai pekan ke-3. Saking frustasinya, kini fans Arsenal punya yel-yel dan nyanyian baru saat menyaksikan timnya bertanding.Uniknya, yel-yel tersebut justru dinyanyikan ketika tim mereka kebobolan. Seperti cuplikan video yang beredar di media sosial saat Arsenal dibantai Manchester City dengan skor telah 5-0."We lose every week, you're nothing special, we lose every week (Kami kalah setiap pekan, kalian tidak spesial (hebat), kami kalah setiap pekan)," demikian kutipan lirik lagu fans Arsenal yang bergemuruh di Stadion Etihad, markas Manchester City beberapa hari yang lalu.Rekor buruk Arsenal di awal musim ini membuat posisi manajer Mikel Arteta terancam. Pada laga selanjutnya, the Gunners dijadwalkan berhadapan dengan Norwich City di pekan keempat pada tanggal 11 September 2021 mendatang.Menarik untuk ditunggu, mampukah Arsenal meraih kemenangan pertamanya musim ini? Kita lihat saja nanti.