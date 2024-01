Daftar Cedera Pemain Manchester United Jelang Lawan Tottenham Hotspur

Advertisement

Dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford, Ahad 14 Januari 2024. Namun, beberapa pemain andalan mengalami cedera dan tidak akan ikut bermain.Berikut daftar pemain MU yang cedera dan dirangkum dari Sportsmole.Status: RaguJenis cedera: HamstringKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Tottenham)Casemiro mengalami cedera hamstring saat kekalahan Piala EFL dari Newcastle United pada bulan November, tetapi gelandang berpengalaman yang kembali berlatih memiliki peluang kecil untuk kembali untuk pertandingan ini. Baca juga: Status: KeluarJenis cedera: LututKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiMalacia masih harus absen karena cedera lutut yang memerlukan dua operasi terpisah, tetapi ia akan kembali beraksi dalam beberapa minggu ke depan.Status: RaguJenis cedera: KakiKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Tottenham)Martinez kembali berlatih penuh di tim utama bersama Casemiro setelah pulih dari operasi kaki dan bek tengah tersebut memiliki peluang untuk tampil melawan Tottenham. Baca juga: Status: RaguJenis cedera: SelangkanganKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Tottenham)Maguire harus diganti pada paruh pertama pertandingan melawan Bayern Munich pada 12 Desember karena masalah pangkal paha, tetapi dia telah meningkatkan pemulihannya dan mungkin bisa tampil dalam pertandingan ini.Status: KeluarJenis cedera: LainnyaKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiAmrabat baru-baru ini absen karena cedera ringan, tetapi dia sekarang akan mewakili Maroko di Piala Afrika. Namun, tidak jelas kapan dia akan tersedia lagi untuk Man United. Baca juga: Status: KeluarJenis cedera: BetisKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiMount baru-baru ini kembali berlatih setelah pulih dari masalah betisnya, tetapi ia tidak akan bisa diturunkan hingga tahap akhir bulan ini.Status: RaguJenis cedera: Tidak diketahuiKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Tottenham)Lindelof telah melewatkan tujuh pertandingan terakhir Man United karena masalah yang tidak dijelaskan dan pemain internasional Swedia itu terpaksa menjalani operasi kecil, tetapi ia bisa kembali ke skuad melawan Spurs. Baca juga: Status: RaguJenis cedera: PenyakitKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Tottenham)Martial telah melewatkan enam pertandingan terakhir timnya karena sakit, tetapi penyerang yang diperkirakan akan bertahan di Old Trafford bulan ini, memiliki peluang untuk kembali ke skuad melawan Spurs.Status: RaguJenis cedera: Tidak diketahuiKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Tottenham)Shaw telah melewatkan tiga pertandingan terakhir Man United karena masalah yang tidak dijelaskan, tetapi bek kiri itu mungkin bisa kembali untuk pertandingan melawan Tottenham. Baca juga: Status: RaguJenis cedera: HamstringKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Tottenham)Antony absen melawan Wigan terakhir kali karena cedera hamstring dan dia perlu menjalani pemeriksaan menjelang pertandingan melawan Spurs.Status: RaguJenis cedera: PenyakitKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Tottenham)Eriksen tidak diturunkan saat melawan Wigan karena sakit, tetapi gelandang berpengalaman itu diharapkan bisa kembali masuk skuad melawan mantan klubnya. Baca juga: Status: RaguJenis cedera: PenyakitKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Tottenham)Seperti Eriksen, Amad absen melawan Wigan karena sakit, tetapi ada kemungkinan besar dia akan bisa tampil untuk pertandingan di Old Trafford akhir pekan ini.