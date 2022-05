Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Inggris Malam Ini: Chelsea vs Leicester

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola akan disuguhkan pertandingan seru di Liga Primer Inggris pada Jumat, 20 Mei 2022. Setidaknya ada tiga pertandingan yang akan digelar pada laga dini hari nanti.Salah satunya adalah pertandingan antara Chelsea vs Leicester City. Laga ini akan kick off pada pukul 02.00 WIB.Ini menjadi laga penting bagi Chelsea. Mereka wajib menang untuk mengamankan posisi tiga besar. Mengingat, The Blues saat ini masih berselisih dua poin dari Tottenham Hotspur yang berada di posisi keempat.Baca: 7 Fakta Menarik Frankfurt Juara Liga Europa 2021/2022 Laga menentukan juga akan dilakoni Everton ketika menjamu Crystal Palace pada dini hari nanti. Kemenangan juga menjadi hasil wajib diraih The Toffees untuk keluar dari ancaman degradasi.Nasib serupa juga dihadapi Burnley. Mereka juga butuh meraih tiga angka saat menghadapi Aston Villa untuk bisa keluar dari zona degradasi.Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan pada Jumat, 20 Mei 2022:01:45: Everton vs Crystal Palace02:00: Aston Villa vs Burnley02:00: Chelsea vs Leicester CityKlik link live streaming pertandingan Liga Primer Inggris di sini