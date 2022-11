5 Fakta Menarik Jelang Newcastle vs Chelsea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Catatan buruk Newcastle kontra Chelsea

2. Statistik impresif Chelsea kontra Newcastle

3. Chelsea belum pernah kalah tiga kali beruntun

4. Newcastle menang enam dari tujuh pertandingan terakhir

5. Aubameyang jadi momok buat Newcastle

(PAT)

Jakarta: Mental Chelsea sedang terguncang lantaran menelan hasil buruk dalam empat pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris 2022/2023. Apesnya, saat sedang dalam kondisi terpuruk, The Blues harus dijadwalkan menghadapi Newcastle United pada matchday ke-15, Minggu, 13 November 2022, dini hari WIB.Newcastle memang bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Terutama pada musim ini. The Magpies mendadak menjelma sebagai tim yang menakutkan di Liga Primer Inggris.Penampilan impresif di 14 pertandingan di Liga Inggris musim ini menjadi buktinya. Dalam periode tersebut, tim besutan Eddie Howe itu mampu mencatatkan tujuh kemenangan. Sisanya, Newcastle hanya menelan satu kekalahan dan meraih enam hasil imbang.Bahkan, dari sembilan pertandingan terakhir, Newcastle belum terkalahkan. Rinciannya adalah enam kali menang dan tiga kali imbang.Sebaliknya, Chelsea tampil kurang oke di Liga Inggris. Sejauh ini, mereka gagal meraih kemenangan di empat pertandingan terakhir. Rinciannya dua kali imbang dan dua kali meraih kemenangan.Hasil buruk di empat pertandingan tersebut lantas membuat Chelsea terlemar dari empat besar. Saat ini, mereka berada di posisi ketujuh klasemen sementara dengan mengoleksi 21 poin.Namun, statistik tersebut tak seharusnya membuat Newcastle jemawa. Mereka justru wajib waspada karena memiliki catatan buruk dalam enam pertemuan terakhir dengan Chelsea.Dari enam pertemuan terakhir, Newcastle hanya meraih satu kemenangan. Sisanya, Newcastle menelan kekalahan sebanyak lima kali dari Chelsea.Sebelum menyaksikan keseruan pertandingan nanti, ada baiknya mengetahui sejumlah fakta menarik mengenai laga Newcastle vs Chelsea. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Newcastle sudah menelan tiga kekalahan dari empat pertemuan terakhir dengan Chelsea di kandang. Satu laga lainnya mampu dimenangi The Magpies.Chelsea memenangkan tujuh dari delapan pertemuan terakhir dengan Newcastle di Liga Inggris. Sisanya, The Blues hanya menelan satu kekalahan.Menariknya, dari empat pertandingan terakhir, Chelsea belum kebobolan.Kekalahan dari Newcastle akan menjadi catatan buruk buat Chelsea. Untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir, The Blues menelan tiga pertandingan terakhir di Liga Inggris.Terakhir kali, Chelsea menelan tiga kekalahan beruntun pada November 2015. Saat itu, mereka masih dilatih Jose Mourinho.Newcastle memenangkan enam dari tujuh pertandingan terakhir di Liga Inggris.Striker Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang mencetak sembilan gol dan tiga assist dalam sembilan pertemuan terakhir dengan Newcastle di laga kompetitif.