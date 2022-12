Prediksi Line Up dan Link Live Streaming Aston Villa vs Liverpool

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aston Villa dan Liverpool akan bertemu pada lanjutan Liga Primer Inggris 2022/23 dalam laga Boxing Day, Selasa, 27 Desember 2022 dini hari nanti.Pertandingan ini akan menjadi penampilan perdana Aston Villa sejak terakhir menang atas Brighton & Hove Albion November lalu. Sayangnya, tren positif mereka harus terhenti gara-gara rehat Piala Dunia 2022.Meski demikian, kondisi Liverpool juga masih belum stabil karena mereka masih berupaya merangkak ke papan atas. Selain itu, Mo Salah dan kawan-kawan baru saja tersingkir dari babak 16 besar Piala Liga Inggris usai ditekuk Manchester City 2-3 beberapa hari yang lalu.Bicara head to head, Liverpool masih unggul jauh atas Aston Villa. The Reds menang empat kali dan hanya sekali menelan kekalahan.Akan tetapi, satu kekalahan tersebut merupakan salah satu kekalahan terbesar yang pernah dialami The Reds. Masih ingat dalam ingatan, Aston Villa membantai Liverpool dengan skor 7-2 pada pekan keempat Liga Inggris 2020-2021.Sedangkan dari catatan head to head antarpelatih, Klopp juga unggul jauh atas Emery. Laga ini akan menjadi pertemuan kedelapan Unai Emery dan Jurgen Klopp. Klopp menang 6 kali sementara Emery hanya sekali.Liverpool masih dipusingkan dengan sederet pemain yang cedera seperti Roberto Firmino, James Milner, Arthur, Diogo Jota, hingga Luis Diaz.Sedangkan Ibrahima Konate juga masih absen usai membela Prancis pada Piala Dunia 2022. Meski begitu, the Reds masih memiliki Virgil van Dijk sudah kembali dan mungkin akan berduet dengan Joe Gomez.Sementara itu, di kubu Aston Villa, Philippe Coutinho sepertinya tidak akan turun melawan bekas klubnya karena cedera paha.Faktor lain yang membuat Aston Villa pincang adalah absennya kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez.Aston Villa: Olsen; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz; Buendia, Ings, Bailey.Unai EmeryLiverpool: Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, CarvalhoJuergen KloppDuel Aston Villa vs Liverpool berlangsung Selasa, 27 Desember 2022. Kick off dimulai pukul 00.30 dini hari Wib.Untuk menyaksikan live streaming, bisa melalui