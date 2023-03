Rekor Liverpool Membantai United Hingga Tujuh Gol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RIZ)

Kemenangan telak Liverpool atas musuh bebuyutan mereka Manchester United hingga skor 7-0 pada pekan ke 25 laga bigmatch Liga Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, Ahad 5 Maret 2023 malam WIB, bukanlah kemenangan paling telak pertama Liverpool ke gawang United di Liga Inggris.Dari laman Wikipedia, tercatat Liverpool pernah menang telak dari United dengan membobol gawang pesaing abadi mereka itu di Stadion Anfield hingga tujuh gol sebanyak tiga kali.Kali pertama terjadi pada 12 Oktober 1895 saat kedua tim bertemu di Second Division. Saat itu The Reds mmepermaik United dengan skor 7-1.Kejadian kedua terjadi pada 25 Maret 1908 kala kedua tim bermain di First Division. Kala itu hujan gol terjadi di laga Liverpool vs United. Skor akhir adalah 7-4 untuk kemenangan The Reds.Yang ketiga, baru saja terjadi pada Ahad 5 Maret 2023 malam WIB. Tak tanggung-tanggung, The Reds melibas United dengan skor telak 7-0 saat keduanya memainkan pekan ke 25 Liga Inggris.United sempat membalas dengan membantai Liverpool di Old Trafford. Namun paling banyak hanya lima gol yang United gelontorkan ke gawang Liverpool dalam satu laga.Kemenangan The Reds kali ini atas Si Merah dengan mencetak 7 gol terasa istimewa. Pasalnya, Liverpool merusak catatan impresif United di bawah manajer Erik ten Hag.Berdasarkan catatan UEFA sepanjang tahun 2023, United menjadi klub top Eropa yang meraih kemenangan terbanyak di semua kompetisi. Mengalahkan torehan klub elit seperti Real Madrid dan Bayern Muenchen.Pada laga tadi malam, brace alias dua gol dicetak tiga pemain Liverpool. Masing-masing Cody Gakpo pada menit 43 dan 50, Darwin Nunez menit 47 dan 76, serta Mohammed Salah menit 66 dan 83. Satu gol lagi dicetak Roberto Firminho menit 88.Meski menang besar, catatan pertemuan kedua tim di Liga Inggris masih milik United, Total United memenangkan 69 laga, sementara Liverpool menang 61 kali. Sisanya 50 laga berakhir imbang.