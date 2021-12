Liga Primer: Arsenal, Chelsea, dan Liverpool Raih Angka Penuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Arsenal, Chelsea, dan Liverpool berhasil mengamankan angka penuh ketika menjamu lawan-lawannya dalam lanjutan Liga Primer yang digelar Sabtu, 11 Desember, malam.Arsenal tampil gemilang ketika menghancurkan Southampton. The Gunners mengatasi The Saints dengan skor 3-0 berkat gol-gol dari Alexandre Lacazette, Martin Odegaard, dan Gabriel Magalhaes.Sedangkan Chelsea dipaksa bekerja keras oleh Leeds. The Blues menang tipis dengan skor 3-2 atas The Whites berkat dua penalti Jorginho.Sementara itu, Liverpool berhasil mengatasi perlawanan Aston Villa dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Mohamed Salah dari titik putih sudah cukup untuk membawa The Reds mengatasi The Villans.Kemenangan membuat Arsenal naik ke posisi lima klasemen dengan 26 poin. Sedangkan Liverpool masih berada di posisi kedua dengan 37 angka dan Chelsea berada satu strip di bawahnya dengan selisih satu poin.