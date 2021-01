Fakta Menarik MU vs Liverpool: Red Devils Punya Rekor Apik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Ujian berat akan dihadapi Manchester United di babak keempat Piala FA 2020--2021. Tak tanggung-tanggung, Red Devils harus berduel dengan rival mereka, Liverpool.United dipastikan akan menjadi tuan rumah pada laga tersebut. Laga yang cukup menguntungkan bagi pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Pasalnya, United punya rekor bagus ketika menghadapi Liverpool di Stadion Old Trafford.Statistik mencatat United belum pernah dikalahkan Liverpool dalam tujuh musim terakhir. Terakhir kali, The Reds mengalahkan United di Old Trafford pada 16 Maret 2014. Kala itu, United ditaklukkan Liverpool dengan skor 0-3.Statistik apik United di Old Trafford juga patut diwaspadai pelatih Liverpool Juergen Klopp. Mengingat, pria asal Jerman tersebut belum pernah meraih kemenangan di Old Trafford selama menangani The Reds sejak 2015. Rinciannya adalah empat kali imbang dan sekali kalah.Selain catatan di atas, masih ada fakta menarik lainnya yang patut diketahui jelang pertandingan MU vs Liverpool di babak keempat Piala FA. Berikut di antaranya:1. Pertemuan di babak keempat musim ini menjadi pertemuan pertama United dan Liverpool di Piala FA sejak 2012. Terakhir kali, mereka bertanding di ajang tersebut pada Januari 2012. Laga tersebut diakhiri dengan kemenangan The Reds dengan skor 2-1.2. United dan Liverpool berjumpa sebanyak dua kali dalam dua dua pekan ke depan. Sebelum berjumpa di FA pada pekan depan, mereka akan berduel di Liga Primer Inggris pada 17 Januari.3. Juergen Klopp belum pernah mengalahkan United di Old Trafford sejak menangani Liverpool pada 2015.4. Liverpool punya catatan apik dalam tiga pertemuan terakhir dengan United. Dari total pertemuan tersebut, Liverpool menang sebanyak dua kali dan kalah sekali.(ASM)