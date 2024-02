5 Fakta Arsenal Bantai Tuan Rumah West Ham

1. Arsenal tempel Liverpool dan Man City di klasemen

2. Penampilan Arsenal paling produktif di laga tandang

3. Declan Rice jadi man of the match

4. Suporter West Ham bubar sebelum laga usai

5. Posisi David Moyes terancam

(PRI)

Jakarta: Arsenal sukses menghancurkan tuan rumah West Ham United dengan skor 6-0 dalam lanjutan Liga Inggris di London Stadium pada Minggu, 11 Februari 2024 malam Wib.Keenam gol Arsenal masing-masing dicetak oleh William Saliba (32'), Bukayo Saka (41', 63'), Gabriel Magalhaes (44'), Leandro Trossard (45') dan Declan Rice (65').Berikut ini fakta-fakta Arsenal bantai West Ham:Kemenangan ini membuat Arsenal kini berada di peringkat ketiga dengan 52 poin, sama dengan raihan Man City di peringkat kedua yang unggul jumlah unggul. The Gunners hanya terpaut dua poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen Premier League.Laga ini bisa dibilang performa terbaik dan paling produktif bagi Arsenal di laga tandang, sejak 2011 lalu. Untuk pertama kalinya, Arsenal mampu unggul dengan margin empat gol di babak pertama. Terakhir Arsenal melakukan hal tersebut saat bertandang ke markas Newcastle United, pada Februari 2011 silam yang berakhir imbang dengan skor 4-4.Mantan pemain West Ham yang kini membela Arsenal menjadi aktor utama dalam pembantaian bekas klubnya itu. Rice mencetak satu gol dan assist di laga ini.Torehan tersebut membuat Declan Rice terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan ini.Permainan buruk West Ham juga membuat pendukung mereka frustasi. Pada saat West Ham tertinggal empat gol, para suporter the Hammers terlihat sudah mulai meninggalkan stadion.Kekalahan ini membuat posisi David Moyes sebagai pelatih West Ham United terancam. West Ham United belum pernah meraih kemenangan di lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, hanya meraih dua kali imbang dan tiga kali kekalahan dan berada di peringkat kedelapan dengan 36 poin.<