Hasil Liga Inggris: MU Ditahan Imbang Tottenham Hotspur

Manchester United (MU) gagal meraih poin penuh ketika menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Old Trafford pada pekan ke-21 Liga Primer Inggris 2023/2024 , Minggu 14 Januari malam WIB. Itu terjadi karena mereka ditahan imbang dengan skor 2-2.MU sejatinya sudah tampil meyakinkan dengan mencetak gol lebih dulu lewat tendangan Rasmus Hojlund ketika laga baru bergulir tiga menit. Tapi, The Lilywhites bisa membalasnya dengan gol Richarlison yang menanduk umpan tendangan sudut Pedro Porro pada menit ke-19.Marcus Rashford sempat sukses membuat MU kembali unggul lewat golnya yang menendang bola sodoran Hojlund pada menit ke-40. Namun, Tottenham bisa mengejar ketertinggalan lewat gol Rodrigo Bentancur yang menyelesaikan operan Timo Werner ketika babak kedua baru bergulir semenit.Memang tidak mudah bagi MU untuk menghadapi Tottenham. Pasalnya, mereka hanya menguasai bola sebanyak 36 persen dan memiliki peluang lebih sedikit, yakni 9 total tembakan. Di sisi lain, Tottenham tampil agresif sambil melancarkan 16 total tembakan.Meski bermain imbang, hasil pertandingan tetap mengangkat MU ke posisi tujuh klasemen sementara karena mereka sudah memiliki 32 poin. Hanya saja, ini menjadi lanjutan tren gagal menang setelah ditaklukkan Nottingham Forest dengan skor 1-2 pada pekan sebelumnya.Sementara itu, hasil imbang melawan MU membuat Tottenham tertahan di urutan kelima klasemen sementara dengan kumpulan 40 poin. Padahal jika mampu keluar sebagai pemenang, The Liliwhites bisa menyalip rival sekota Arsenal untuk naik ke posisi empat.Manchester United: Onana, Evans (Lisandro Martinez 63'), Varane, Diogo Dalot, Wan-Bissaka, Eriksen (McTominay 58'), Bruno Fernandes, Mainoo, Rashford (Antony 88'), Garnacho, Hojlund.Tottenham Hotspur: Vicario, Romero, Pedro Porro, van de Ven (Emerson Royal 89'), Udogie, Hojbjerg, Bentancur, Skipp (Dragusin 85'), Werner (Bryan Gil 80'), Richarlison, Johnson.