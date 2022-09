Pekan Ini, Liga Inggris Resmi Ditunda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kompetisi Liga Premier Inggris pekan ke-7, yang sejatinya pada akhir pekan ini resmi ditunda menyusul berpulangnya Ratu Elizabeth II , Kamis waktu setempat.Dikutip dari Sky Sports, Jumat, selain Liga Primer Inggris, kompetisi sepak bola kasta kedua Divisi Championship pada akhir pekan ini juga ditunda setelah berlangsungnya pertemuan pada pagi waktu setempat."Pada pertemuan pagi ini, klub Liga Premier memberikan penghormatan kepada yang terhormat Ratu Elizabeth II," tulis pernyataan resmi Liga Premier, Jumat 9 September 2022."Untuk menghormati kehidupan luar biasa dan kontribusi kepada bangsa, dan untuk memberikan penghormatan, pertandingan Liga Premier akhir pekan ini akan ditunda, termasuk pertandingan Senin malam," sambung pernyataan tersebut.Kepala Eksekutif Liga Premier Richard Masters mengatakan, pihaknya bersama klub akan memberikan penghormatan kepada yang terhormat Ratu Elizabeth II atas pengabdiannya kepada negara."Sebagai monarki terlama yang mengabdi, dia telah menjadi inspirasi dan meninggalkan warisan luar biasa setelah hidup penuh dedikasi," ujar Masters."Ini adalah saat yang sangat menyedihkan bukan hanya bagi bangsa, tetapi juga bagi jutaan orang di seluruh dunia yang mengaguminya, dan kami bergabung bersama semua yang berduka atas kepergiannya," sambung dia.Masters melanjutkan jika kabar terbaru mengenai pertandingan Liga Premier selama masa berkabung akan diberikan pada waktunya dan hingga kini belum ada kepastian soal pertandingan pada pekan depan.Berikut pertandingan Liga Premier Inggris pekan ke-7 yang ditunda:Fulham vs ChelseaBournemouth vs BrightonLeicester City vs Aston VillaLiverpool vs WolvesSouthampton vs BrentfordManchester City vs TottenhamArsenal vs EvertonWest Ham vs NewcastleCrystal Palace vs Manchester UnitedLeeds United vs Nottingham Forest.