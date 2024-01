Update Cedera Mo Salah: Kapan Ia Bisa Kembali Perkuat Liverpool?

Advertisement

Suporter Liverpool dibuat cemas saat melihat pemain kesayangannya Mohamed Salah mengalami cedera ketika membela Timnas Mesir di Piala Afrika 2023. Lalu, apakah cedera yang dialami Salah cukup serius?Mo Salah tertatih-tatih keluar lapangan saat Mesir bermain imbang 2-2 dengan Ghana pada laga kedua Grup B Piala Afrika 2023, Kamis (18/1) lalu. Federasi Sepak Bola Mesir (EFA) memutuskan untuk memulangkan Salah ke Liverpool untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait diagnosa awal bahwa winger mungil itu mengalami cedera hamstring.Pelatih Mesir Rui Vitoria sempat meyakini bahwa cedera hamstring yang dialami Salah tidak serius di mana ia hanya akan melewatkan dua pertandingan. Untuk itu, ia berharap Salah bisa kembali bergabung dengan Mesir setelah menjalani pemulihan di Merseyside.Namun, perkiraan Vitoria sepertinya salah. Agen Mo Salah, Ramy Abbas Issa, menyatakan bahwa kliennya itu kemungkinan tidak bisa kembali memperkuat Mesir di Piala Afrika lantaran cedera yang dialami Salah lebih serius dari dugaan awal."Cedera Mohammed lebih serius dari yang diperkirakan dan dia akan absen selama 21-28 hari, bukan dua pertandingan," kata Issa lewat sosial media."Peluang terbaiknya untuk berpartisipasi di AFCON saat ini adalah dengan menjalani rehabilitasi intensif di Inggris dan kembali bergabung dengan tim segera setelah dia fit," lanjutnya.Berdasarkan pernyataan sang agen, Mo Salah diprediksi baru bisa kembali merumput pada akhir Februari 2024. Jika harus absen selama kurang lebih satu bulan, Salah bakal melewatkan sekitar enam pertandingan, termasuk dua laga big match melawan Chelsea (1/2) dan Arsenal pada tiga hari berselang atau 4 Februari 2024.Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi pelatih Liverpool Juergen Klopp yang sangat membutuhkan tenaganya dalam persaingan memperebutkan trofi Liga Primer Inggris 2023/2024. The Reds saat ini duduk di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 48 poin dari 21 laga. Mereka hanya unggul lima angka dari Manchester City yang baru memainkan 20 pertandingan.Mo Salah memainkan peran sentral dalam kesuksesan Liverpool bertengger di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris musim ini. Dari 20 laga yang dimainkannya, Salah sukses mengemas 14 gol yang membuatnya bersaing ketat dengan bomber Manchester City Erling Haaland (14 gol) dalam perburuan gelar topskorer musim ini. (90min)Daftar 6 pertandingan yang akan dilewatkan Mo Salah bersama Liverpool:25 Januari 2024: Piala Liga (Leg 2 Semifinal)03:00 WIB: Fulham vs Liverpool28 Januari 2024: Piala FA (Babak 4 / 32 Besar)21:30 WIB: Liverpool vs Norwich City1 Februari 2024: Liga Primer Inggris03:15 WIB: Liverpool vs Chelsea4 Februari 2024: Liga Primer Inggris23:30 WIB: Arsenal vs Liverpool10 Februari 2024: Liga Primer Inggris22:00 WIB: Liverpool vs Burnley17 Februari 2024: Liga Primer Inggris19:30 WIB: Brentford vs Liverpool