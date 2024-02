Arsenal Antusias Hadapi Tantangan Liverpool

Advertisement

(KAH)

: Arsenal akan menjamu Liverpool dalam lanjutan Premier League. Kedua tim akan bersua pada Minggu, 4 Februari, malam.Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengaku antusias menghadapi Liverpool. Menurutnya, The Reds adalah tim dominan dan mengimbangi mereka akan menjadi tantangan bagi The Gunners."Apa yang kami butuhkan adalah bermain seperti dua laga terakhir ketika menghadapi mereka dan lebih efisien di area yang menentukan. Saya sangat antusias, selalu menyenangkan mempersiapkan diri menghadapi Liverpool," kata Arteta di laman resmi klub."Mereka begitu bagus, mendominasi semua aspek pertandingan. Kami bermain di kandang dan apa yang saya rasakan adalah rasa positif dan antusiasme di semua tempat," jelasnya.Baca juga: MU tak Punya Uang untuk Penyerang Baru Arteta merasa menghadapi Liverpool akan jadi barometer perjalanan Arsenal. Ia ingin timnya melangkah lebih jauh musim ini setelah menjadi runner up musim lalu."Tentunya, kami mendapatkan pengalaman besar dan apa yang kami lakukan musim lalu adalah langkah besar. Tahun ini, apa yang kami coba lakukan, ingin melangkah lebih jauh dan kami juga ada di Liga Champions yang merupakan langkah besar," ulasnya."Benar bahwa kami memiliki banyak pemain penting yang cedera. Tapi, saya pikir skuad ini tetap bisa tampil sangat baik," pungkasnya.