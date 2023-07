Hasil Pertandingan Pramusim Manchester United di AS: Menang Sekali, Kalah Tiga Kali

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Manchester United menutup tur pramusim di Amerika Serikat dengan kekalahan. Setan Merah takluk atas Borussia Dortmund dengan skor 2-3.Man United melakoni empat pertandingan selama tur pramusim 2023 di AS. Dari empat laga MU meraih satu kali kemenangan dan kalah tiga kali.Satu-satunya kemenangan MU saat melawan Arsenal di pertandingan pertama. MU menang 2-0 atas The Gunners. Dua gol tersebut dicetak Bruno Fernandes dan Jadon Sancho. Man United juga menang di babak adu penalti dengan skor 5-3.Pertandingan kedua, MU bersua Wrexham. Di laga tersebut Erik Ten Hag memainkan pemain-pemain muda dari U-21. Sayangnya, para pemain muda ini takluk 3-1 dari tim yang baru promosi ke League Two itu.Selanjutnya, MU bersua Real Madrid. Di laga yang digelar di Stadion NRG Bruno Fernandes kalah 2-0. Pertandingan ini menjadi debut Andre Onana bersama Man United.Pertandingan terakhir melawan The Borussian, MU lagi-lagi harus menelan kekalahan. Man United sempat unggul terlebih dahulu pada menit ke-24 lewat sepakan Diogo Dalot.Dortmund kemudian berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-43.Gol dicetak Donyell Malen. Satu menit berselang Malen kembali mencetak gol dan membuat Dortmund berbalik unggul. Babak pertama ditutup dengan skor 1-2.Di paruh kedua, Setan Merah meningkatkan intensitas serangan. MU pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat sepakan kaki kiri Antony.Man United gagal memaksimalkan sejumlah peluang untuk berbalik unggul. Justru Dortmund yang akhirnya berhasil membalikkan keunggulan lewat gol Youssoufa Moukoko pada menit ke-71.Ten Hag sendiri mengatakan anak asuhnya di babak pertama tampil bagus. Namun, jelang berakhirnya babak pertama kebobolan dua gol secara cuma-cuma.“Kemudian tiba-tiba mereka kebobolan dua gol dan itu benar-benar hadiah. Jadi itu sudah mengganggu tapi setengah jam terakhir buruk, kinerja yang buruk. Tidak mengikuti aturan sama sekali, tidak menekan, tidak membangun dan tidak menyerang, jadi akhirnya ada 11 orang di lapangan dan itu sama sekali tidak bagus,” ucap Ten Hag dikutip dari laman resmi.Terkait tur pramusim di AS, Ten Hag menyebut tur bermanfaat untuk timnya. Namun, ada beberapa catatan untuk anak asuhnya selama tur ini.“Yang pertama sangat buruk adalah lini pertahanan dan yang kedua sangat buruk dalam cara build up yang bukan cara bermain timnya. Kami harus menjaga kontrol dan Anda harus menjaga tanggung jawab pada bola dan itu sama dengan 3-2 untuk Dortmund, jadi (itu) tidak dapat terjadi dan itu tidak dapat dimaafkan bahkan jika itu adalah pertandingan persahabatan,” ungkapnya.