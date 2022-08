Siapa Juara Liga Inggris Musim Ini? Berikut Prediksi Versi Komputer Super!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal Liga Inggris Sabtu 6 Agustus 2022

(ASM)

Kompetisi Liga Primer Inggris musim 2022 -- 2023 akan bergulir mulai akhir pekan ini. Klub manakah yang akan jadi juara musim ini?Jelang bergulirnya sebuah kompetisi, biasanya banyak orang menebak-nebak klub yang akan keluar sebagai juara. Biasanya, selain mempertimbangkan nama besar klub, prediksi didasarkan pada aktivitas klub pada bursa transfer musim panas.Klub-klub Liga Primer Inggris cukup aktif bermanuver pada bursa transfer pemain musim panas 2022 -- 2023. Juara bertahan Manchester City misalnya. Tim besutan Pep Guardiola memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund.Sang runner-up Liverpool tidak mau kalah dengan memboyong striker Benfica Darwin Nunez. Sementara itu, klub-klub pesaing lain juga melakukan banyak perubahan. Salah satunya, Manchester United yang tak hanya merekrut pelatih baru, tapi juga memboyong beberapa pemain potensial.Geliat yang ditunjukkan klub-klub di lantai bursa tentu menjadikan kompetisi Liga Inggris musim ini sangat menarik untuk diikuti. Mampukah City mempertahankan gelarnya, atau justru Liverpool Chelsea, Arsenal atau bahkan MU yang jadi juara?Untuk menjawab pertanyaan klub manakah yang jadi juara Liga Primer Inggris 2022 -- 2023, sebuah komputer super dari laman FiveThiryEight's memberikan prediksinya, seperti dikutip dari Sportskeeda.Hasil analisis komputer super tersebut menyebutkan, Manchester City dan Liverpool akan kembali bersaing ketat, di mana City akhirnya sukses mempertahankan gelar juara yang mereka raih musim lalu.Prediksi komputer super menyebutkan, City memiliki persentase sebesar 46% untuk keluar sebagai juara, diikuti Liverpool dengan persentase juara 30%. Tak hanya persentase, komputer super tersebut juga punya simulasi perolehan poinnya. City diprediksi meraih 85 poin musim ini, unggul 5 poin dari Liverpool.Yang menarik, dari hasil analisis komputer super tersebut, Manchester United diprediksi tidak masuk sebagai kandidat juara Liga Inggris musim ini. Tim besutan Erik Ten Hag diprediksi hanya finis di posisi enam, kembali gagal lolos ke Liga Champions seperti musim lalu. Persentase MU lolos ke Liga Champions hanya 18%, sedangkan untuk jadi juara Liga Inggris, persentase MU hanya 1%.Bagaimana dengan Chelsea, Arsenal dan Tottenham Hotspur? Ketiga klub ini diprediksi akan bersaing ketat untuk memperebutkan tiket Liga Champions. Tottenham diprediksi jadi wakil terakhir Inggris di Liga Champions, karena memiliki jumlah poin lebih banyak ketimbang rival sekotanya, Arsenal yang diprediksi finis di posisi lima.Tidak dijelaskan secara detail apa dasar atau faktor-faktor yang jadi rujukan komputer super ini dalam memberikan prediksi. Namun, satu hal yang pasti adalah, klub yang akan jadi juara Liga Primer Inggris musim 2022 -- 2023 adalah klub yang tampil paling konsisten dan mengalahkan rival-rivalnya di lapangan.Dan akhir pekan ini, perjuangan klub-klub dalam memburu trofi Liga Primer Inggris 2022 -- 2023 akan dimulai. Jadwal pekan pertama Liga Inggris akhir pekan ini pun langsung menyajikan pertandingan-pertandingan menarik.Berikut jadwal pekan 1 Liga Primer Inggris 2022 -- 2023. Siaran langsung pertandingan Liga Inggris musim ini bisa disaksikan secara livestreaming di Vidio.com.Crystal Palace VS Arsenal - LIVE Jam 02:00 WIBFulham VS Liverpool - LIVE Jam 18:30 WIBBournemouth VS Aston Villa - LIVE Jam 21:00 WIBLeeds United VS Wolverhampton Wanderers - LIVE Jam 21:00 WIBNewcastle United VS Nottingham Forest - LIVE Jam 21:00 WIBTottenham Hotspur VS Southampton - LIVE Jam 21:00 WIBEverton VS Chelsea - LIVE Jam 23:30 WIBJadwal Liga Inggris Minggu 7 Agustus 2022Leicester City VS Brentford - LIVE Jam 20:00 WIBManchester United VS Brighton & Hove Albion - LIVE Jam 20:00 WIBWest Ham United VS Manchester City - LIVE Jam 22:30 WIB