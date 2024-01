Daftar Cedera Pemain Tottenham Hotspur Jelang Lawan Manchester United

Advertisement

(RIZ)

Dalam laga lanjutan Liga Inggris Tottenham Hotspur akan menjamu Manchester United di Old Trafford pada Minggu, 14 Januari 2024. Namun, beberapa pemain andalan Spurs tidak akan ikut bermain sebab cedera yang dialaminya.Berikut daftar pemain cedera yang telah dirangkum dari Sportsmole.Status: KeluarJenis cedera: Pergelangan kakiKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiMaddison tetap absen saat ia pulih dari cedera ligamen pergelangan kaki, dengan pemain internasional Inggris itu menghadapi perjuangan untuk kembali beraksi sebelum akhir bulan. Baca juga: Status: KeluarJenis cedera: LututKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiPerisic menjalani operasi cedera ACL pada bulan September dan Postecoglou baru-baru ini mengakui bahwa pemain berusia 34 tahun itu yang kontraknya akan habis musim panas ini, kemungkinan besar tidak akan membela klub lagi.Status: KeluarJenis cedera: LututKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiSolomon telah absen sejak Oktober karena cedera lutut yang didapatnya saat latihan, dan dia akan absen untuk klub London Utara tersebut setidaknya hingga akhir bulan.Status: KeluarJenis cedera: Pergelangan kakiKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiWhiteman tetap absen karena cedera pergelangan kaki yang parah dan penjaga gawang tersebut kemungkinan tidak akan bisa diturunkan hingga musim depan. Baca juga: Status: RaguJenis cedera: HamstringKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Man United)Romero baru-baru ini absen karena cedera hamstring, tetapi bek tengah tersebut telah kembali berlatih penuh dan berpotensi tampil di Old Trafford.Status: KeluarJenis cedera: LututKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiVeliz mengalami cedera lutut saat melawan Bournemouth dan penyerang tersebut harus absen "selama beberapa bulan", menurut pelatih kepala Tottenham Postecoglou. Baca juga: Status: RaguJenis cedera: HamstringKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Man United)Davies diragukan tampil untuk pertandingan melawan Man United akhir pekan ini, setelah mengalami masalah hamstring saat pertandingan Piala FA melawan Burnley terakhir kali.Status: RaguJenis cedera: HamstringKemungkinan tanggal kembalinya: 14 Januari (vs. Man United)Lo Celso akan memerlukan tes kebugaran untuk menentukan ketersediaannya untuk pertandingan ini. Sang gelandang juga berjuang untuk mengatasi masalah hamstring yang dideritanya saat melawan Burnley. Baca juga: Status: KeluarKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiSpurs saat ini tanpa kaptennya Son karena keterlibatannya di Piala Asia.Status: KeluarKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiSpurs saat ini tanpa Sarr karena keterlibatannya di Piala Afrika. Baca juga: Status: KeluarKemungkinan tanggal pengembalian: Tidak diketahuiSpurs saat ini tanpa Bissouma karena keterlibatannya di Piala Afrika.