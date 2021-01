Jadwal Piala FA Malam Ini: Arsenal dan Manchester City Beraksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Piala FA telah memasuki babak keempat. 16 tim akan tampil malam ini untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya.Arsenal akan membuka pertandingan nanti malam dengan menghadapi tuan rumah Southampton. Kemudian klub Liga Primer lainnya, Brighton & Hove Albion akan menghadapi Blackpool.Selanjutnya, Sheffield United akan menghadapi tim tamu, Plymouth Argyle. Lalu, West Ham United akan menjamu Doncaster Rovers.Laga nanti malam bakal ditutup oleh Manchester City. Mereka akan menghadapi Cheltenham Town.Jadwal lengkap babak keempat Piala FA malam ini:19.15 WIB Southampton vs Arsenal22.00 WIB Brighton vs Blackpool22.00 WIB Millwall vs Bristol City22.00 WIB Barsley vs Norwich City22.00 WIB Sheffield United vs Plymouth22.00 WIB West Ham vs Doncaster22.00 WIB Swansea City vs Nottinham Forest00.30 WIB Cheltenham vs Manchester City(ASM)