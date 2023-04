Jos! Vincent Kompany jadi Pelatih Terbaik EFL Championship 2022 -- 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

Pelatih Burnley Vincent Kompany meraih penghargaan sebagai pelatih terbaik di EFL Championship musim 2022 -- 2023 pada ajang EFL Awards 2023. Penghargaan ini diperoleh Kompany karena performa gemilangnya selama melatih The Clarets, julukan Burnley, di divisi Championship.Pada musim pertamanya melatih Burnley, legenda Manchester City itu menorehkan penampilan yang impresif dengan membawa klub yang bermarkas di Stadion Turf Moor itu lolos ke Liga Inggris musim depan.Kompany juga masih berpeluang membawa Burnley untuk menjuarai kompetisi kasta kedua di Inggris tersebut karena saat ini unggul 10 poin dari Sheffield United yang menempati posisi dua klasemen sementara Championship musim 2022 -- 2023.Pada musim ini, Burnley meraih 31 kemenangan, 15 imbang, dan lima kalah dari total 51 pertandingan di seluruh kompetisi.Selain memberikan penghargaan terbaik untuk pelatih, EFL Awards 2023 juga memberikan penghargaan untuk pemain terbaik musim ini, pemain muda terbaik musim ini, pemain magang terbaik musim ini, dan tim terbaik musim ini.Berikut penghargaan lengkap EFL Awards untuk divisi Championship musim 2022 -- 2023:Championship manager of the seasonVincent Kompany - BurnleyChampionship player of the seasonChuba Akpom - MiddlesbroughChampionship young player of the seasonAlex Scott - Bristol CityChampionship apprentice of the seasonAshley Phillips - Blackburn RoversChampionship team of the seasonAnel Ahmedhodzic (Sheffield United), Ben Wilson (Coventry City), Connor Roberts (Burnley), Tom Lockyer (Luton Town), Ian Maatsen (Burnley), Alex Scott (Bristol City), Josh Brownhill (Burnley), Nathan Tella (Burnley) Iliman Ndiaye (Sheffield United), Chuba Akpom (Middlesbrough), Viktor Gyokeres (Coventry City).