Juara Liga Champions dan Liga Inggris versi Jose Mourinho

(ASM)

: Jose Mourinho mempunyai tim pilihan untuk menjuarai Liga Champions dan Liga Primer Inggris. Setelah dipecat oleh AS Roma pada 16 Januari lalu, manajer asal Portugal ini masih belum memiliki pekerjaan. Namun, untuk mengisi waktu luangnya, manajer ini melakukan wawancara bersama saluran YouTube FIVE milik Rio Ferdinand.Dalam sesi wawancara tersebut, manajer yang pernah menangani Real Madrid tersebut mengungkapkan klub yang mungkin akan menjuarai Liga Champions.<“Liga Champions, menurut saya City atau Real Madrid. Jika ada klub lain di luar (keduanya) memenangkannya, bagi saya, itu akan menjadi kejutan besar,” kata Jose Mourinho, dikutip dari The Daily Mail.“Saya ingin Real Madrid memenangkannya lagi untuk klub dan Carlo (Ancelotti). Saya tidak tahu, Bayern Muenchen bisa melakukannya, Paris Saint-Germain,” sambung Mourinho.Setelah mengklaim empat klub yang memiliki potensi memenangkan Liga Champions, manajer tersebut juga mengungkapkan bahwa ada dua klub yang kemungkinan mengangkat trofi Liga Premier.“Melihat potensinya, saya pikir City/Liverpool untuk (Liga) Premier,” tegas Mourinho. (Jennifer Carorine Gouw/The Daily Mail)