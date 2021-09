Jadwal Siaran Langsung Piala Liga Inggris Dini Hari Nanti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Piala Liga Inggris akan memutar kembali kompetisinya. Sesuai jadwal, Piala Liga Inggris putaran ketiga akan dimulai pada 22 - 23 September 2021.Pada babak ini, sudah mulai ada pertandingan yang mempertemukan tim divisi teratas sepak bola di Inggris yaitu Liga Primer Inggris. Manchester United pada Rabu malam waktu setempat harus kembali berhadapan dengan lawan mereka di pekan kelima Liga Inggris yaitu West Ham.Pada pertemuan kali ini, Manchester United akan berlaku sebagai tuan rumah dan di akhir pekan lalu Setan Merah sukses memenangkan pertandingan atas The Hammers dengan skor 2-1.Di sisi lain, West Ham akan memandang pertandingan ini sebagai kesempatan yang tepat untuk melakukan balas dendam setelah kekalahan mereka akhir pekan lalu atas Manchester United.Pada pertemuan terakhir tersebut, West Ham harus kalah tipis karena gol telat dari Jesse Lingard dan kegemilangan David De Gea menahan tendangan penalti Mark Noble.Selanjutnya, ada laga antara jawara Liga Champions, Chelsea yang akan menjamu Aston Villa di Stamford Bridge pada Rabu (22/9) malam waktu setempat.Chelsea saat ini tengah menunjukkan tren positif di Liga Inggris usai mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan.Di Liga Inggris, Chelsea sebelumnya sudah berhasil memenangkan laga melawan Aston Villa dengan skor telak 3-0 di Stamford Bridge pada 11 September lalu.Diperkirakan Chelsea akan menyimpan beberapa pemain penting mereka di laga ini mengingat The Blues akan berhadapan dengan jawara Liga Inggris Manchester City akhir pekan nanti.Selain laga MU vs West Ham dan Chelsea vs Aston Villa, Piala Liga Inggris ini juga akan menghadirkan laga antara sesama penghuni divisi teratas seperti Norwich vs Liverpool dan Wolves vs Tottenham.Berikut jadwal lengkap Piala Liga Inggris yang akan digelar pada Selasa dan Rabu malam waktu Inggris (Rabu dan Kamis dini hari waktu Indonesia) yang dikutip dari situs resmi EFL Cup: Manchester City vs Wycombe 01:45 WIB (Live - Mola TV)Watford vs Stoke City 01:45 WIBFulham vs Leeds United 01:45 WIB (Live - Mola TV)Wigan Athletic vs Sunderland 01:45 WIBBurnley vs Rochdale 01:45 WIBNorwich City vs Liverpool 01:45 WIB (Live - Mola TV)Preston vs Cheltenham 01:45 WIBSheffield United vs Southampton 01:45 WIBBrentford vs Oldham Atheltic 01:45 WIBQPR vs Everton 01:45 WIB (Live - Mola TV)Brighton vs Swansea 01:30 WIBMillwall vs Leicester City 01:45 WIBWolves vs Tottenham 01:45 WIB (Live - Mola TV)Manchester United vs West Ham 01:45 WIB (Live - Mola TV)Arsenal vs AFC Wimbledon 01:45 WIBChelsea vs Aston Villa 01:45 WIB. (Live - Mola TV)