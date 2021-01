Buntut Kekalahan dari Sheffield United, Dua Pemain MU Jadi Korban Rasisme

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Kekalahan atas Manchester United atas Sheffield United dini hari tadi berbuntut panjang. Tidak hanya harus merelakan posisi puncak klasemen direbut Manchester City, tapi juga dua pemain mereka jadi korban rasisme.Dilansir dari Skysports Anthony Martial dan Axel Tuanzebe menjadi korban tindakan rasis di media sosial baik Twitter maupun Instagram. Mereka yang tidak terima dengan penampilan keduanya mengunggah komentar rasis.Para netizen tidak terima dengan performa buruk pemain nomor punggung 9 dan 38 ini . Mereka merasa kekalahan “setan merah” akibat performa buruk kedua pemain tersebut.Dikutip dari laman Joe.uk netizen mengunggah ulang komentar rasis yang ditujukkan kepada Martial dan Tuanzebe. Mereka melakukan tindakan rasis dengan mengirimkan simbol dan ikon monyet dan gorila.Hal ini pun dibenarkan oleh pihak Manchester United. Mengetahui kedua pemainnya menjadi korban tindakan terpuji mengeluarkan statemen keras. Pihak Manchester United tidak mentoleransi rasisme dalam bentuk apapun.“Semua orang di Manchester United muak dengan pelecehan rasial yang diterima oleh para pemain melalui media sosial setelah pertandingan tadi malam.“Kami sangat mengutuknya dan sangat menggembirakan melihat fans lain juga mengutuk ini di media sosial,” tulis rilis resmi manajemen Manchester United.“Manchester United tidak memiliki toleransi terhadap segala bentuk rasisme atau diskriminasi dan komitmen jangka panjang untuk mengkampanyekannya melalui inisiatif All Red All Equal,” sambung rilis tersebut.Pihak Manajemen The Red Devils meminta platform media sosial dan otoritas regulasi untuk memperkuat langkah-langkah untuk lebih tegas dan tanggap, mencegah perilaku tidak terpuji ini terulang.Sheffield United di luar dugaan berhasil meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Manchester United. Dalam laga yang digelar Kamis, 28 Januari, dini hari tadi, The Blades menang tipis 2-1 atas The Red Devils.MU sejatinya mengancam lebih dulu lewat Marcus Rashford pada menit ke-11. Tapi tembakannya dari dalam kotak penalti masih melebar tipis dari gawang Sheffield.Sheffield baru bisa membalas lewat Billy Sharp lima menit kemudian. Namun, David De Gea berhasil menghalau tembakan kapten The Blades tersebut.Sheffield baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-23. Kean Bryan berhasil menanduk umpan sepak pojok John Fleck.MU tak tinggal diam. Empat menit berselang, Mason Greenwood mengancam tapi Aaron Ramsdale berhasil membendung peluang striker belia tersebut.Ramsdale kembali dipaksa bekerja keras untuk membendung peluang MU. Ia kembali menghalau peluang pemain MU, kali ini peluang Anthony Martial yang ia gagalkan.Memasuki babak kedua, MU terus menekan Sheffield. Mereka akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-64 lewat kepala Harry Maguire yang memanfaatkan umpan sepak pojok Alex Telles.Tapi skor imbang hanya bertahan 10 menit. Oliver Burke mencetak gol pamungkas setelah memaksimalkan umpan John Lundstram.Meski mendapat tambahan tiga angka, Sheffield belum keluar dari posisi juru kunci dengan koleksi delapan poin dari 20 laga. Sedangkan MU tertahan di posisi kedua dengan 40 angka dari 20 pertandingan.Susunan pemain:MU: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe (van de Beek 83'), Maguire, Telles (Shaw 82'); Pogba, Matic; Greenwood (Cavani 66'), Fernandes, Rashford; MartialSheffield: Ramsdale; Basham, Jagielka, Ampadu; Baldock, Lundstram, Norwood, Lundstram, Bryan (Bogle 53'); McGoldrick (Brewster 80'), Sharp (Burke 70')(ACF)