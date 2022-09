5 Fakta Menarik Jelang Bigmatch Liga Inggris: Man Utd vs Arsenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Rekor pertemuan United vs Arsenal

2. Rekor Arsenal di Old Trafford

3. United incar empat kemenangan beruntun

4. Arsenal berpeluang ulangi rekor 75 tahun silam

5. Rekor pertemuan Ronaldo dengan Arsenal

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan tersaji pada matchday keenam Liga Primer Inggris 2022/2023, Minggu, 4 September 2022, malam hari WIB. Salah satunya adalah duel antara Manchester United vs Arsenal Laga ini diprediksi berjalan sengit karena kedua tim sedang dalam semangat yang tinggi. Rentetan hasil positif yang didapat kedua tim di Liga Inggris menjadi bukti sahihnya.Tengok saja performa United di tiga pertandingan terakhir. Tak tanggung-tanggung, Red Devils berhasil memenangkan ketiga pertandingan tersebut.Rapor Arsenal jauh lebih impresif. The Gunners belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Inggris musim ini.Masih ada beragam fakta menarik lainnya mengenai duel Manchester United vs Arsenal. Berikut ini di antaranya yang dirangkum Medcom.id:United hanya meraih satu kemenangan dari delapan pertemuan terakhir dengan Arsenal. Satu-satunya kemenangan didapat United saat bertanding di markas sendiri, Stadion Old Trafford pada musim lalu.Arsenal juga baru meraih satu kemenangan dari 15 pertemuan terakhir dengan United di Old Trafford pada kompetisi Liga Inggris. Kemenangan tersebut diraih The Gunners pada November 2020.Kemenangan atas Arsenal pada laga nanti akan menjadi torehan istimewa buat United. Jika berhasil meraih kemenangan, Red Devils meraih empat kemenangan beruntun di Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir.Kemenangan juga akan membuat Arsenal menambah catatan impresif di Liga Inggris. Andai menang, Arsenal akan meraih enam kemenangan beruntun untuk pertama kalinya di Liga Inggris pada awal musim.Terakhir kali, catatan enam kemenangan beruntun didapat Arsenal pada awal musim 1947/1948 alias 75 tahun silam.Ronaldo sudah mencetak tujuh gol dalam delapan pertemuan terakhir dengan Arsenal. Tiga gol di antaranya dicetak Ronaldo pada musim lalu.