5 Fakta Menarik Jelang Southampton vs Liverpool

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Southampton mencatatkan tujuh kemenangan

2. Rekor impresif Liverpool melawan tim papan bawah

3. Catatan buruk Southampton di kandang

4. Rekor impresif Southamtpon melawan tim-tim papan atas di kandang

5. Salah mengoleksi tujuh gol dan tiga assist

(PAT)

Jakarta: Laga krusial akan dilakoni Liverpool ketika bertandang ke markas Southampton pada matchday ke-37 Liga Primer Inggris 2021/2022, Rabu, 18 Mei 2022. The Reds wajib menang untuk menjaga kans meraih gelar liga musim ini.Liverpool memang sedang bersaing dengan Manchester City dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini. Saat ini, The Reds berada di posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 86 poin dan terpaut empat poin dari City.Karena itu, kemenangan saat menghadapi Southampton nanti wajib diraih Liverpool agar tidak kehilangan kans juara. Jika kalah atau seri, kans The Reds meraih gelar akan pupus.Kans Liverpool meraih kemenangan cukup terbuka. Mengingat, The Reds sedang dalam performa oke di Liga Inggris. Buktinya, mereka belum terkalahkan dalam 17 pertandingan terakhir di kompetisi tersebut.Baca: Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Inggris Malam Ini: Southampton vs Liverpool Kondisi berbeda justru dialami Southampton. Mereka sedang terpuruk setelah gagal menang dalam empat pertandingan terakhir di Liga Inggris. Rinciannya, mereka menelan tiga kekalahan dan satu kali imbang.Meski memiliki catatan impresif tersebut, Liverpool pantang jemawa. Mereka wajib mewaspadai Southampton agar tidak terpeleset. Persis seperti yang dialami mereka saat bertandang ke markas Southampton pada Liga Inggris musim 2020/2021. Pada laga itu, Liverpool kalah dari tuan rumah dengan skor tipis 0-1.Sebelum menyaksikan keseruan pertandingan nanti, ada baiknya mengetahui fakta-fakta duel Southampton vs Liverpool. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Southampton menelan kekalahan sebanyak tujuh kali dari sepuluh pertandingan terakhir di Liga Inggris.Liverpool memenangkan 18 dari 19 pertandingan mereka melawan tim-tim papan bawah di Liga Inggris musim ini. Satu-satunya kegagalan Liverpool meraih kemenangan saat menghadapi Brentford pada September 2021. Saat itu, The Reds ditahan imbang 3-3.Southampton sudah menelan empat kekalahan dari lima pertandingan terakhir di kandang.Southampton punya catatan impresif ketika menghadapi empat tim papan atas di kandang pada musim ini. Jika dirinci, mereka berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Tottenham dan Arsenal. Kemudian, mereka meraih hasil imbang saat menghadapi Manchester United dan Manchester City.Mohamed Salah menjadi pemain paling banyak berkontribusi gol untuk Liverpool dalam sembilan pertandingan terakhir di Liga Inggris. Dalam periode tersebut, mereka berhasil berkontribusi sepuluh gol untuk The Reds. Rinciannya adalah tujuh gol dan tiga assist.