Pergerakan Klub Premier League di Bursa Transfer Januari, dari yang Terburuk Hingga Terbaik (Bagian 1)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Jendela transfer Januari 2023 telah resmi ditutup pada Selasa 31 Januari tengah malam. Sejumlah klub Premier League cukup aktif melakukan perombakan pemain. Lalu, tim manakah yang pergerakan transfernya dianggap paling oke?Dari 20 klub yang berlaga di Premier League musim ini, hampir semuanya memanfaatkan bursa transfer Januari untuk memperkuat skuadnya. Namun, ada juga yang tidak melakukan perubahan apa pun. Entah karena kekurangan biaya atau memang merasa skuad yang mereka miliki sudah mumpuni.Chelsea jadi klub yang paling getol dalam melakukan aktivitas transfer di bursa transfer musim dingin ini. The Blues tercatat mendatangkan delapan pemain baru. Bahkan, dua di antaranya diboyong dengan harga fantastis.Enzo Fernandez dan Mykhailo Mudryk adalah dua pemain yang diboyong Chelsea dengan harga yang bikin geleng kepala. Enzo Fernandez yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 dikontrak dengan mahar 121 juta euro. Sementara Mudryk diboyong The Blues dengan harga 70 juta euro. Total belanja Chelsea di bursa transfer Januari ini mencapai lebih dari 300 juta euro.Berbeda dengan Chelsea yang terkesan sangat “bernafsu”, beberapa klub top Premier League justru menggunakan jendela transfer sebagai ajang untuk menambal beberapa area yang dianggap kurang mumpuni. Liverpool misalnya. Klub berjuluk The Reds itu hanya memboyong Cody Gakpo untuk menambah daya gedor lini depan.Lantas, apakah pergerakan yang dilakukan Chelsea dan Liverpool sudah cukup tepat? Semuanya masih menunggu waktu untuk dibuktikan. Tapi, menyoal konteks keberhasilan mendatangkan pemain baru, klub mana sajakah yang dianggap berhasil memanfaatkan jendela transfer ini dengan baik?Melansir dari Sportbible, berikut daftar pergerakan klub Premier League di bursa transfer Januari 2023, dari yang terburuk hingga yang terbaik?Everton jadi satu-satunya tim yang gagal mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari. Everton sejatinya memiliki dana yang cukup untuk merekrut pemain baru setelah menjual Anthony Gordon ke Newcastle United dengan mahar 40 juta poundsterling.Sayangnya, dana tersebut gagal dimanfaatkan oleh pelatih baru Everton, Sean Dyche untuk membeli pemain baru untuk memperkuat skuat. Apalagi, saat ini The Toffees tengah berjuang lepas dari zona degradasi karena duduk di posisi ke-19 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin. Mereka hanya unggul selisih gol atas Southampton yang berada di dasar klasemen.Brentford memiliki alasan kuat mengapa mereka tidak banyak melakukan aktivitas belanja. Sebab, skuat yang mereka miliki saat ini terbilang sudah cukup kompetitif. Sejauh ini, klub berjuluk “The Bees” ini berhasil bersaing di papan tengah.Yang mengesankan, di musim ini Brentford mampu membuat kejutan besar dengan mengalahkan sejumlah klub-klub mapan seperti Liverpool dan juara bertahan Manchester City.Mancehester City yang biasanya selalu “agresif” di bursa transfer, kali ini tidak banyak melakukan pergerakan. Pasukan Pep Guardiola hanya merekrut talenta muda, yakni Maximo Perrone. Sebaliknya, mereka harus kehilangan salah satu pemain andalannya, yakni Joao Cancelo yang direkrut Bayern Muenchen.Dengan tidak adanya amunisi baru berlabel bintang seperti yang biasa dilakukan City, apakah dengan kekuatan yang ada mereka bisa mempertahankan gelar Premier League musim ini? Apalagi, saat ini The Citizens masih tercecer di posisi dua atau terpaut lima angka dari Arsenal di puncak klasemen.Berdasarkan analisis dari beberapa pundit, kemunduran yang dialami Liverpool musim ini tak lain karena kurangnya amunisi baru di lini tengah. Namun, bukannya mendatangkan pemain berposisi gelandang, The Reds justru merekrut Cody Gakpo yang merupakan pemain depan.Performa Gakpo bersama Timnas Belanda di Piala Dunia 2022 memang cukup menjanjikan. Namun, apakah ia sosok yang tepat untuk membantu Liverpool kembali ke jalur perburuan juara, atau setidaknya bertarung untuk memperebutkan tiket Liga Champions? Waktu yang nanti akan menjawabnya.Saat ini, Liverpool masih tercecer di posisi sembilan klasemen sementara dengan koleksi 29 poin. Pasukan Juergen Klopp terpaut 21 poin dari Arsenal di puncak klasemen, dan tertinggal 10 poin dari Manchester United yang berada di posisi empat alias zona terakhir untuk berlaga di Liga Champions.Crystal Palace memboyong dua pemain di bursa transfer Januari ini, yakniNaouirou Ahamada dan Albert Sambi Lokonga yang berposisi sebagai gelandang. Langkah ini bisa dibilang cukup tepat, lantaran tambahan amunisi di sektor ini sangat dibutuhkan oleh pelatih Patrick Vieira.Secara umum, penampilan Palace di musim ini juga cukup baik. Dari 20 laga yang telah dijalani, Palace berada di urutan ke-12 dengan kumpulan 24 poin. Mereka unggul tujuh angka dari Bournemouth di zona degradasi.Pemilik baru Bournemouth, Bill Foley menepati janji menggelontorkan dana untuk memperkuat timnya yang kini tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Sebanyak enam pemain baru didatangkan dengan biaya mencapai 56 juta euro.Dengan kehadiran beberapa pemain baru seperti Matias Vina (AS Roma) dan Dango Ouattara (Lorient), Bournemouth diharapkan bisa segera bangkit dan bisa bertahan di Liga Primer Inggris musim depan.Beberapa rekrutan kuat dari Cottagers seperti Sasa Lukic, Cedric Soares, dan Shane Duffy akan memberikan perpaduan antara pemain muda dan berpengalaman. Komposisi ini diharapkan bisa meningkatkan performa Fulham sehingga bisa bersaing untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.Fulham saat ini menempati peringkat tujuh klasemen sementara Premier League dengan koleksi 31 poin. Mereka hanya terpaut lima angka dari Tottenham Hotspur yang berada di posisi lima atau zona Liga Europa.Aston Villa dalam kondisi bagus sejak Unai Emery mengambil alih kursi kepelatihan. Dari lima laga terakhirnya, The Villans hanya sekali kalah, tiga di antaranya berakhir dengan kemenangan.Sejauh ini, pergerakan Villa di bursa transfer terbilang seimbang. Kepergian Danny Ings ke West Ham ditutup dengan kedatangan Jhon Duran. Sementara kehadiran Alex Moreno jadi kompensasi yang tepat untuk Lucas Digne.Leicester City hanya merekrut tiga pemain di bursa transfer Januari ini. Namun demikian, kehadiran mereka disinyalir bisa membantu meningkatkan performa tim. Salah satunya, Harry Souttar yang tampil menonjol bersama Australia di Piala Dunia 2022.Selain berhasil menambah kekuatan di lini belakang, Leicester juga berhasil mencegah para pemain bintangnya hengkang ke klub lain. Dengan masih adanya nama-nama besar seperti Jamie Vardy, Yoeri Tielemans serta bintang muda Harvey Barnes, pelatih Brendan Rodgers bisa tetap optimistis menjalani paruh kedua kompetisi musim ini.Secara keseluruhan, jendela yang sangat bagus untuk David Moyes karena mereka berhasil merekrut Danny Ings, yang akan berusaha untuk membantu The Hammers lolos dari zona degradasi.