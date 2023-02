Ehem, Diam-diam Arsenal Jalin Komunikasi dengan Declan Rice

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Diam-diam Arsenal mulai memantau pemain baru. Salah satu nama yang mencuat ialah gelandang West Ham United, Declan Rice.Menurut laporan The Times, Rice telah menjadi incaran utama The Gunners pada musim ini dan sudah ada komunikasi dengan sang pemain.Seorang jurnalis Rudy Galetti mengungkapkan bahwa Rice tetap menjadi prioritas utama The Gunners.“Declan Rice, tentu saja, tetap menjadi prioritas Arsenal pada musim panas,” kata Rice kepada Give Me Sport, dikutip dari The Boot Room.“Ada beberapa pembaruan karena The Gunners mengincar gelandang West Ham dan kontak pertama untuk mengumpulkan informasi awal sudah terjadi,” lanjut Galetti.Kini, tinggal menunggu kepastian antara Rice dan Arsenal untuk menjalin kesepakatan.“Selama Januari, ada kontak baru di mana Mikel Arteta terlibat langsung. Tidak ada persyaratan pribadi yang didiskusikan dengan rombongan Declan Rice, tetapi Arsenal memahami bahwa sang pemain ingin bergabung dengan mereka,” tutup Galetti. (