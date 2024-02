Klopp Akui Liverpool Kesulitan Jinakkan Burnley

(KAH)

: Liverpool sukses mengamankan tiga angka ketika menjamu Burnley dalam lanjutan Premier League yang digelar Sabtu, 10 Februari, malam. The Reds menang dengan skor 3-1 atas The Clarets.Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, mengakui bahwa timnya harus bekerja keras menjinakkan Burnley. Hal itu dikarenakan pasukan The Reds bermain terburu-buru.Klopp melihat para pemainnya kesulitan memenangkan bola dan mengantisipasi serangan balik Burnley. Untungnya, Liverpool mampu bangkit dan mencetak tiga gol. Guardiola Sanjung 4 Pemain City "Saya tidak masalah dengan kerja keras yang harus kami lakukan demi menang. Ini adalah malam yang sulit, tapi ini soal bagaimana kami menanganinya, seberapa besar karakter yang kami perlihatkan, dan para pemain menunjukkan apa yang dibutuhkan," kata Klopp di situs resmi klub."Kami terlalu terburu-buru, itulah masalah kami. Kami terlalu cepat, tidak bisa bereaksi dengan formasi lawan, tidak bisa memenangkan bola, dan serangan balik mereka selalu membahayakan kami," jelasnya.