Ratu Elizabeth II Meninggal, Klub Inggris Ganti Logo di Medsos Menjadi Hitam Putih

(Barnsley ubah logo media sosial hitam putih IG/@barnsleyfc)

Manchester United shares the sorrow of the entire nation following the announcement from Buckingham Palace on the passing of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/QwLRZ9z4yf — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service. — Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB — Manchester City (@ManCity) September 8, 2022

Jakarta: Klub-klub Liga Inggris turut menyampaikan belasungkawa atas mangkatnya Ratu Elizabeth II . Sang Ratu berpulang dalam usia 96 tahun.Sebagai bentuk ungkapan dukacita klub-klub liga Inggris kompak mengganti warna logo di media sosial mereka menjadi hitam putih. Terpantau klub-klub liga Inggris dari kasta teratas Liga Primer sampai kasta League One (divisi 3) mengganti logo sosial media menjadi berwarna hitam putih.Selain mengganti warna logo, mereka juga mengunggah menuliskan rasa belasungkawa atas meninggalnya Ratu yang sudah memimpin kerajaan Inggris selama tujuh dekade.Dalam laga Manchester United yang menjamu Real Sociedad di Stadion Old Trafford pada matchday pembuka Liga Europa 2022--2023 didahului hening satu menit sebelum kick-off dan para pemain pun mengenakan pita lengan berwarna hitam. Selain itu, LED adboard (advertising board/papa iklan) yang berada di pinggir lapangan yang biasa berisi iklan diganti dengan warna hitam.(Adboard di laga Man United lawan Real Sociedad diganti warna hitam Foto: AFP)Sebagai Ratu Inggris dan 14 kerajaan lainnya, dan kepala Persemakmuran 54 negara, Elizabeth II dengan mudah menjadi kepala negara yang paling dikenal di dunia selama masa pemerintahan yang luar biasa panjang.