Bek Ajax Jurrien Timber Dikabarkan Pindah ke Arsenal

Bek Ajax Amsterdam Jurrien Timber akan pindah ke Arsenal dalam beberapa hari mendatang. Hal itu dikonfirmasi saudara laki-laki pemain asal Belanda tersebut.The Gunners kabarnya mencapai kesepakatan untuk menandatangani Timber dengan harga awal 34,2 juta poundsterling (lebih dari Rp665 miliar), yang dapat meningkat menjadi 38,5 juta pound dengan bonus tambahan terkait performa.Pemain berusia 22 tahun itu diyakini telah menyelesaikan persyaratan medisnya dan menyetujui kontrak lima tahun pekan lalu, dan The Gunners diperkirakan akan mengumumkan kedatangannya dalam waktu dekat.Timber kemudian melakukan perjalanan kembali ke tanah airnya untuk menonton Ajax dalam pertandingan persahabatan pramusim, tampaknya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada rekan satu timnya sebelum transfernya ke London Utara.Dari unggahan Instagram saudara laki-laki Timber, Shamier Timber, tampaknya telah menghapus keraguan atas kepindahannya, karena keluarga pria Ajax itu mengadakan pesta perpisahan untuknya akhir pekan lalu.Spanduk besar menampilkan gambar Timber mengenakan kemeja Arsenal - yang keasliannya tidak jelas - bersama dengan tulisan "pesta perpisahan Jurrien. Sampai jumpa di jalanan London."Timber akan meninggalkan negara asalnya Belanda setelah berkembang menjadi pemain kunci untuk Ajax, yang ia ikuti sebagai pemain muda pada 2014 setelah meninggalkan pengaturan Feyenoord.Bek tengah - yang juga bisa bermain sebagai bek kanan - telah mencatatkan enam gol dan empat assist dari 121 pertandingan dengan seragam Ajax, memenangkan dua gelar Eredivisie dan satu KNVB Beker.Timber memenangkan sejumlah penghargaan individu selama kampanye 2021-22, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Eredivisie dan Talent of the Year setelah mencetak tiga gol dalam 30 pertandingan.Musim 2022-23 adalah periode yang sulit bagi Ajax setelah kepergian Erik ten Hag, tetapi penampilan Timber dipuji, karena sang bek menghasilkan dua gol dan dua assist dalam 47 pertandingan.Mantan pemain Feyenoord ini juga dikaitkan kepindahan ke Manchester United musim panas lalu setelah kepindahan Ten Hag ke Old Trafford. Timber juga terlihat di Wembley untuk kekalahan final Piala FA Setan Merah dari Manchester City.Bayern Muenchen juga dikatakan telah mengawasi masa depannya, tetapi Timber telah memutuskan untuk pindah ke Arsenal, karena tergoda oleh proyek The Gunners dan Mikel Arteta.Meski berperan sebagai pemain sentral musim lalu, pemain internasional Belanda itu diperkirakan akan bermain di sisi kanan lini belakang Arsenal, karena Ben White kembali ke peran sentral untuk menggantikan William Saliba dan Gabriel Magalhaes.Timber akan menjadi salah satu dari dua wajah baru di Arsenal minggu ini, karena The Gunners akan segera menyelesaikan penandatanganan rekor klub senilai 105 juta pound (Lebih dari Rp2 triliun) untuk Declan Rice dari West Ham United.Kai Havertz tetap menjadi satu-satunya rekrutan musim panas yang dikonfirmasi Arsenal saat ini. Pemain Jerman itu bisa melakukan debut non-kompetitifnya dalam pertandingan persahabatan, Kamis, melawan FC Nurnberg.