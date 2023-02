Statistik Mencengangkan Rashford Setelah Kepergian Cristiano Ronaldo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kepergian Cristiano Ronaldo memberi berkah tersendiri buat Marcus Rashford di Manchester United . Sebab, penyerang timnas Inggris ini malah mencatatkan statistik mencengangkan setelah CR7 meninggalkan Old Trafford.Rashford terus menunjukkan performa gemilang sejak Piala Dunia 2022 berakhir. Hanya dalam tempo dua bulan belakangan ini, dia berhasil mencatatkan 14 gol di semua kompetisi.Lantas, faktor apa yang membuat Rashford tampil impresif?Banyak fans dan jurnalis percaya bahwa itu terjadi karena Cristiano Ronaldo tidak lagi menjadi bagian dari tim, menyusul wawancara kontroversialnya dengan Piers Morgan pada November 2022, yang mengakibatkan kontraknya diputus klub.Setelah Ronaldo pergi dan bergabung ke Al-Nassr, Rashford seperti telah kembali menemukan performa terbaik dalam karirnya.Total, ia telah mencetak 22 gol musim ini. Jumlah ini sudah menyamai torehan terbaiknya selama berkostum MU, yakni pada musim 2019-2020.Statistik mencatat, Rashford sukses mencetak 15 gol dalam 25 pertandingan, atau satu gol setiap 123 menit tanpa Ronaldo di tim.Sebaliknya, penyerang 25 tahun itu hanya berhasil mencetak 12 gol dalam 42 pertandingan (satu gol setiap 204 menit) saat Ronaldo di tim. Jumlah ini termasuk musim lalu (5 gol).Tak hanya jumlah gol, statistik Rashford dalam hal penyerangan juga meningkat drastis. Saat masih bermain satu tim dengan Ronaldo, Rashford hanya mencatatkan rata-rata 1,7 tembakan per laga.Kini tanpa Ronaldo, Rashford rata-rata melepaskan 3,2 tembakan per pertandingan. Akurasinya pun meningkat, dari 1,2 on target per laga, kini menjadi 2,9 shoot on target dalam setiap pertandingan.Berkat penampilan gemilang yang ditunjukkan Rashford, Manchester United juga kembali menjadi tim yang disegani. Sebab saat ini, MU sukses merangsek ke peringkat tiga klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan koleksi 46 poin.Kemudian, MU juga lolos ke babak 16 besar FA Cup dan berpeluang tampil di babak 16 besar Liga Europa setelah menahan imbang tuan rumah Barcelona pada leg 1 babak playoff.Lalu pada 26 Februari mendatang, Rashford berpeluang membawa MU meraih trofi pertama musim ini jika mampu menaklukkan Newcastle United pada final Piala Liga (Carabao Cup di Stadion Wembley.