6 Fakta Menarik Tottenham Pecundangi Arsenal

1. Kartu merah tercepat di Derby London Utara

2. Kartu merah terbanyak Arsenal di bawah kepelatihan Mikel Arteta

3. Son Heung-min dekati rekor Kane

4. Kemenangan 3-0 pertama Tottenham atas Arsenal

5. Kemenangan ketiga beruntun Tottenham kontra Arsenal

6. Kemenangan terbesar Tottenham di Derby London Utara

Jakarta: Tottenham Hotspur berhasil meraih kemenangan saat menjamu rival sekotanya, Arsenal pada laga tunda matchday ke-22 Liga Primer Inggris 2021/2022, Jumat, 13 Mei 2022. Pada laga yang bertajuk Derby London Utara itu, The Lilywhites menang dengan skor telak 3-0.Hasil positif tersebut membuat Tottenham terus menjaga peluang finis di posisi empat besar. Saat ini, tim besutan Antonio Conte itu berada di posisi kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 65 poin dan hanya tertinggal satu poin dari Arsenal.Kemenangan ini juga membuat Tottenham berhasil menuntaskan dendam dengan Arsenal pada pertemuan pertama mereka di Liga Inggris musim ini, 26 September 2021. Sebelumnya, The Gunners mengalahkan Tottenham dengan skor 3-1.Baca: Spurs Menang atas Arsenal di Derbi London Utara Selain fakta di atas, masih ada sejumlah fakta menarik lainnya usai Tottenham mengalahkan Arsenal. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Bek Arsenal Rob Holding mendapat kartu merah pada menit ke-33. Ini menjadi kartu merah tercepat yang terjadi dalam derby London Utara pada pertandingan Liga Inggris dalam sepuluh musim terakhir.Terakhir kali, kartu merah tercepat di Derby London Utara terjadi pada November 2012. Ketika itu, kartu merah didapat striker Tottenham Emmauel Adebayor pada menit ke-18.Arsenal menjadi tim paling banyak menghasilkan kartu merah di Liga Primer Inggris sejak ditangani Mikel Arteta. Sejauh ini, sudah ada 13 pemain The Gunners yang mendapat kartu merah di kompetisi.Jumlah pemain Arsenal yang terkena kartu merah itu lebih banyak dari tim papan tengah dan tim papan bawah seperti Brighton & Hove Albion (8), Southampton (7), dan Everton (7).Son Heung-min sudah mengoleksi 21 gol non penalti bersama Tottenham di Liga Inggris musim ini. Catatan gol non penaltinya dalam semusim hanya kalah dari Harry Kane.Sebanyak 24 gol non penalti dicetak Kane pada musim 2016/2017. Sedangkan 28 gol diciptakan pemain asal Inggris tersebut pada musim 2017/2018.Kemenangan atas Arsenal menjadi hasil yang cukup membanggakan bagi Tottenham. Untuk pertama kali di Liga Inggris, The Lilywhites menaklukkan Arsenal dengan skor 3-0.Kemenangan pada laga ini juga menjadi kemenangan ketiga secara beruntun Tottenham kontra Arsenal di kandang pada kompetisi Liga Inggris. Untuk pertama kali dalam 61 tahun terakhir di Liga Inggris, Tottenham berhasil meraih kemenangan beruntun di kandang sebanyak itu melawan Arsenal.Ini juga merupakan kemenangan terbesar yang didapat Tottenham selama menghadapi Arsenal di Liga Inggris dalam 39 tahun terakhir. Terakhir kali, Tottenham meraih kemenangan dengan skor terbesar melawan Arsenal pada April 1983.