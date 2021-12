Sejumlah Pertandingan Liga Primer Inggris Akhir Pekan Ini Ditunda karena Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Operator kompetisi Liga Primer Inggris telah menunda empat pertandingan yang dijadwalkan bergulir pada akhir pekan ini karena meningkatnya kasus penularan covid-19. Atas dasar itu, pihak Liga Primer Inggris pun meminta maaf dan bisa memaklumi keputusan penundaan yang terjadi."Pihak liga paham penggemar akan kecewa dengan penundaan pertandingan, dan kami pun meminta maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan yang ditimbulkan. Semua pertandingan lain yang dimainkan akhir pekan ini akan tetap berjalan sesuai rencana," tulis sebuah pernyataan Liga Primer Inggris."Dewan pun telah setuju untuk menunda pertandingan setelah adanya permintaan individu dari klub pada malam ini," tambah pernyataan itu.Sebelumnya, peningkatan kasus covid-19 hanya menunda pertandingan Leicester City vs Tottenham Hotspur dan pertemuan Manchester United dengan Brighton & Hove Albion pada Sabtu mendatang. Tapi kini, Liga Primer Inggris terpaksa menambah daftar laga yang ditunda, yakni Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham United vs Norwich City dan Everton vs Leicester City.Southampton vs Brentford disebutkan terpaksa ditunda karena pihak tim tamu sedang dilanda wabah covid-19 yang menyebabkan tempat latihan mereka ditutup. Dengan begitu, Brentford tidak dapat mempersiapkan diri untuk menyambut pertandingan kontra Southampton pada Sabtu mendatang.Watford vs Crystal Palace dijelaskan terpaksa ditunda karena pihak tuan rumah mengalami wabah covid-19 hingga tempat latihannya ditutup dan jumlah pemain yang tersedia pun tidak mencukup untuk meladeni pertandingan. Begitu juga dengan Norwich City yang dijadwalkan bertandang ke London untuk menghadapi West Ham United."Untuk Leicester City FC mengalami wabah covid-19 hingga tidak memiliki jumlah pemain yang cukup untuk melakoni pertandingan. Tempat latihan tim utama juga telah ditutup pada ini untuk mengatasi wabah tersebut," tulis pernyataan Liga Primer Inggris.Selanjutnya sedang berkembang kabar bahwa semua laga pada pekan selanjutnya dan perempat final Piala Liga (Carabao Cup) juga bakal mengalami penundaan untuk memutus penyebaran wabah covid-19. Jika sudah begitu, lanjutan kompetisi berpotensi bakal dilanjutkan saat Boxing Day. (Sportsmole)