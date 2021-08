Ronaldo Kembali ke MU, Via Vallen: Ya Allah Akhirnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Kabar Cristiano Ronaldo kembali bergabung dengan Manchester United telah menghebohkan publik. Tak terkecuali penyanyi dangdut Tanah Air, Via Vallen . Ia turut bergembira dengan kepulangan mega bintang asal Portugal tersebut.Ronaldo resmi pulang ke United pada Jumat 27 Agustus. Menurut laporan sejumlah media, pemain berusia 36 tahun tersebut akan memperkuat Setan Merah selama dua musim.Entah berapa nilai transfer yang disepakati United dengan Juventus untuk Ronaldo. Namun, Red Devils dikabarkan sepakat memboyong sang pemain dengan nilai transfer sebesar 25 juta euro (sekitar Rp422,2 miliar)."Ya Allahhh akhirnya," ujar Via Vallen di kolom komentar United.Via Vallen juga memajang foto Ronaldo di akun Instagram miliknya. "Finallyyyy.. Welcome home."Tak hanya Via Vallen. Kabar pulangnya Ronaldo juga disambut bahagia artis Tanah Air lainnya, Al Ghazali "Early b’day present for me. Happy to hear you coming back! Welcome home my Idol!" ujar Al Ghazali lewat akun Instagram miliknya.Bukan tanpa alasan keduanya mengomentari kembalinya Ronaldo. Keduanya memang merupakan fan United. Mereka kerap mengunggah foto dengan mengenakan jersey Setan Merah.